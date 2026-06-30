Celulares en la infancia: la edad mínima recomendada por la DGE a las familias

La discusión sobre el uso de celulares en las escuelas volvió a instalarse en Mendoza y en todo el país. En medio de debates sobre prohibiciones, restricciones y uso pedagógico de la tecnología, el ministro de Educación, Cultura e Infancias de Mendoza, Tadeo García Zalazar, fijó una postura clara: la recomendación oficial de la Dirección General de Escuelas ( DGE ) a las familias es que los chicos no tengan celular antes de los 13 años de edad .

“El primer problema está en casa”, sostuvo el funcionario durante una entrevista al programa de MDZ Radio After Office, al referirse al acceso temprano de niños y niñas a dispositivos móviles y redes sociales. Pero, defendió el uso de los dispositivos con fines pedagógicos en las escuelas.

Según explicó el ministro, la recomendación surge de informes y estudios internacionales vinculados al desarrollo psicomotriz y emocional de los menores. “Nosotros recomendamos que los padres no provean celulares a sus hijos antes de los 13 años. En Argentina, la edad promedio de acceso a la tecnología es de 9 año s, según una encuesta de UNICEF”, detalló.

Además, remarcó que el acceso a redes sociales debería retrasarse aún más. “Antes de los 16 años no es recomendable el uso de redes sociales por razones sobre todo psicológicas ”, afirmó García Zalazar .

El ministro señaló que existen herramientas de control parental y distintos mecanismos tecnológicos para acompañar ese proceso. Sin embargo, insistió en que la responsabilidad principal sigue estando en las familias.

La postura oficial de la DGE llega en un contexto en el que distintas escuelas de gestión privada y también algunas instituciones públicas comenzaron a avanzar con restricciones al uso de celulares dentro de las aulas. Incluso, algunas comunidades educativas promueven acuerdos entre padres para postergar el acceso de los chicos a las pantallas.

Gobierno

Por qué no prohibir los celulares en las escuelas

En Mendoza, una de las experiencias más recientes se desarrolla en un colegio vinculado a la Universidad Nacional de Cuyo, donde familias impulsan pactos para limitar el uso de teléfonos móviles en determinadas edades y en algunos de gestión privada donde no se permite el uso de los dispositivos móviles.

Pese a ello, el titular de Educación aclaró que la DGE no impulsa una prohibición total de los celulares en las escuelas. Por el contrario, defendió su utilización con fines pedagógicos.

“Si el celular va a estar en el aula o en la escuela, tiene que tener solamente permitido un uso pedagógico”, explicó.

García Zalazar indicó que el 75% de los docentes mendocinos consultados en encuestas oficiales apoyan el uso educativo de los dispositivos móviles. Según argumentó, actualmente existen plataformas digitales utilizadas para el aprendizaje de matemática, lengua, ciencias e idiomas que pueden funcionar desde teléfonos celulares, netbooks o notebooks.

“Donde se usan plataformas, los chicos tienen mejores resultados en las evaluaciones”, aseguró.

La DGE avanza en la tecnología en cada escuela

En ese sentido, destacó que Mendoza avanza en un fuerte proceso de digitalización escolar. Actualmente, cerca del 30% de las escuelas cuentan con equipamiento tecnológico adecuado, aunque el objetivo oficial es alcanzar el 100% de cobertura para el inicio del ciclo lectivo 2027.

El plan incluye conectividad de alta velocidad, aulas digitales móviles, netbooks para estudiantes, notebooks para docentes, pantallas digitales y capacitación específica para el personal educativo.

“La idea es empezar el ciclo lectivo 2027 con el 100% de las escuelas equipadas”, adelantó el ministro.

El debate sobre celulares y tecnología se da en paralelo a otros cambios estructurales dentro del sistema educativo mendocino. Durante la entrevista, García Zalazar destacó como uno de los principales logros del primer semestre la mejora en los resultados de Lengua y Matemática.

Según precisó, Mendoza logró reducir significativamente los niveles críticos de aprendizaje. En Lengua, los estudiantes con desempeño crítico bajaron a menos del 10%, mientras que en Matemática descendieron de niveles cercanos al 40% a menos del 30%.

Las dos caras de los celulares: secundaria a distancia y retos virales

En cuanto a la permanencia escolar, García Zalazar aseguró que Mendoza mantiene indicadores de retención superiores al 76% en secundaria y destacó la inscripción de más de 5.000 adultos en el programa de terminalidad secundaria a distancia.

Finalmente, el funcionario volvió sobre el tema de las tecnologías y las nuevas problemáticas que atraviesan las escuelas, como los desafíos virales y amenazas difundidas en redes sociales.

Recordó que durante este año se activaron más de 300 protocolos escolares por mensajes vinculados a amenazas o presencia de armas, muchos de ellos asociados a fenómenos virales en internet.

“Lamentablemente es algo propio de estas épocas”, señaló.

Para el ministro, el desafío actual no pasa únicamente por prohibir dispositivos, sino por lograr un equilibrio entre regulación, acompañamiento familiar y uso responsable de la tecnología dentro y fuera de las aulas.