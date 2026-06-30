Qué pasará con los comerciantes de Ciudad durante la obra que transformará calle Yrigoyen

La remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen ya comenzó y, con ella, también aparecieron las dudas de los comerciantes que deberán convivir durante varios meses con cortes de tránsito y menor circulación vehicular. Frente a ese escenario, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza confirmó una serie de medidas para reducir el impacto económico que podría generar la obra en los negocios de la zona.

El proyecto contempla la renovación de redes de agua y cloacas, nuevas calzadas, veredas y cunetas, en una intervención que demandará alrededor de 18 meses y avanzará por etapas. Durante ese tiempo, distintos sectores de la calle permanecerán con restricciones parciales o totales para el tránsito vehicular, aunque la circulación peatonal continuará habilitada.

Con el inicio de los trabajos, el municipio comenzó a comunicarse con vecinos, comerciantes y frentistas mediante mensajes de WhatsApp para informar el alcance de la obra , los plazos previstos y las medidas adoptadas para acompañar a quienes desarrollan su actividad en el sector.

La principal medida anunciada por la Municipalidad es la exención de tasas municipales para los comercios frentistas y también para aquellos ubicados sobre las calles perpendiculares que puedan verse afectados por la disminución del movimiento en la zona. Según explicaron desde la comuna a MDZ , el beneficio busca aliviar el impacto económico mientras duren los trabajos.

Desde el municipio precisaron que el beneficio alcanza a todos los comercios ubicados sobre Yrigoyen y también a los negocios situados en la primera cuadra de las calles perpendiculares hacia el norte, ya que se considera que también sufrirán las consecuencias de la obra . Hasta el momento fueron relevados alrededor de 32 comercios de distintos rubros.

Además de confirmar la exención, desde la Ciudad señalaron que cada uno de esos comercios recibió una notificación con información sobre el desarrollo de la obra y los alcances del beneficio. A eso se sumó un operativo de cercanía con personal municipal que recorrió la zona entregando folletos y respondiendo consultas de vecinos y comerciantes.

Una obra que avanzará por etapas

El municipio explicó que la remodelación fue organizada por tramos para reducir las complicaciones tanto para el tránsito como para la actividad económica. A medida que finalice un sector comenzará el siguiente, evitando que toda la traza permanezca intervenida al mismo tiempo.

En el mensaje enviado a vecinos y comerciantes también se detalló que los trabajos, ejecutados por Aysam, incluyen la renovación de conexiones de agua y cloacas, repavimentación, hormigonado, mejoras de veredas y reparación de cunetas. Además, se recomendó planificar los recorridos con anticipación y utilizar vías alternativas para disminuir las demoras.

Desde la Ciudad también indicaron que el trabajo de comunicación se realizó de manera coordinada con el resto de los organismos involucrados en la obra. Mientras las tareas avanzan sobre los primeros sectores de Yrigoyen, el desafío será mantener informados a comerciantes y vecinos durante una intervención que transformará una de las principales conexiones entre Ciudad y Godoy Cruz y que se extenderá durante los próximos 18 meses.