Algunos comerciantes expresaron su incertidumbre ante la obra de remodelación en la calle Yrigoyen

Este lunes comenzaron a trabajar las máquinas sobre calle Brasil (la continuación de Hipólito Yrigoyen ) en una de las obras más importantes que tendrá el límite entre Ciudad y Godoy Cruz durante los próximos 18 meses. Durante las primeras horas de esta primera jornada, el tránsito se mantuvo mucho más ordenado de lo que muchos esperaban, aunque entre los comerciantes ya aparece otra preocupación: la falta de información sobre cómo impactarán los trabajos en la actividad de la zona.

MDZ recorrió el sector donde comenzaron las tareas. El primer tramo intervenido corresponde a calle Brasil, entre San Martín y Belgrano, justo entre el Casino de Mendoza y la plazoleta Barraquero. Dentro de la plaza pueden verse cintas de peligro que rodean distintas tapas de servicios, donde también se realizarán trabajos durante esta etapa.

Por ahora, el tránsito no mostró grandes complicaciones. Esto se debe a que los vehículos que circulan por Yrigoyen todavía pueden girar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda por avenida San Martín, mientras que quienes avanzan por Belgrano continúan hacia Ciudad por San Juan o se conectan con Brasil hacía el este, ya que ese sector permanece habilitado.

Si bien el movimiento vehicular todavía no sufrió mayores inconvenientes, la incertidumbre sí comenzó a sentirse entre los comerciantes. En las sucursales de Piero y Andrés Medino Pinturerías, ambas sobre calle Brasil, contaron a MDZ que hasta el momento no recibieron ninguna comunicación oficial sobre el desarrollo de la obra ni sobre posibles medidas para acompañar a los frentistas durante los próximos meses.

Según explicaron, tampoco fueron informados sobre eventuales modificaciones en las tasas municipales o algún tipo de beneficio mientras duren las tareas. Esa falta de certezas es hoy una de las principales inquietudes entre quienes trabajan diariamente sobre la traza afectada.

La remodelación integral de Yrigoyen ya está en marcha. En el lugar conviven máquinas, desvíos y la preocupación de quienes trabajan todos los días en la zona.

Gastón, vendedor de Capitán Drinks, ubicado en la esquina de Brasil y San Juan, considera que el comercio sentirá el impacto a medida que avance la obra. "En los últimos meses ya se viene notando una merma en las ventas y con cinco meses de trabajos en esta primera etapa creemos que la situación puede empeorar", señaló.

Una situación similar describió Julián, de una librería y fotocopiadora ubicada sobre avenida San Martín. Contó que hasta ahora no existió una comunicación formal por parte del municipio y que la información circuló principalmente entre los propios comerciantes, quienes incluso comenzaron a plantear la posibilidad de solicitar que no se cobren las tasas municipales mientras duren las obras.

El corte comenzó sin grandes complicaciones vehiculares, aunque varios comerciantes aseguran que todavía no fueron informados sobre cómo los afectará la obra. Alf Ponce / MDZ

Julián recordó además que durante la remodelación de las veredas de San Martín el comercio permaneció resentido durante cerca de dos meses. No obstante, consideró que en esta primera etapa los locales sobre Yrigoyen serán los más afectados, mientras que quienes están sobre San Martín todavía no sentirán un impacto importante. "El problema va a ser cuando se corte San Martín", advirtió.

Consultados por MDZ, desde el Municipio de Godoy Cruz aseguraron que "ya se está en contacto hace rato con los comercios" y que se viene trabajando con "comercios, vecinos frentistas y aledaños". Sobre un posible alivio en las tasas municipales no dieron precisiones, aunque remarcaron que la obra fue planificada por tramos para reducir el impacto. En ese sentido, señalaron que el primer sector intervenido prácticamente no concentra actividad comercial y que la circulación peatonal se mantendrá habilitada durante los trabajos, por lo que la principal afectación será para el tránsito vehicular.

La obra forma parte de un proyecto integral que renovará las redes de agua y cloacas, con más de cuatro décadas de antigüedad, además de construir nuevas calzadas, veredas y obras complementarias. El plan contempla siete etapas de ejecución durante 18 meses y busca modernizar una de las arterias más importantes que conecta Ciudad y Godoy Cruz, procurando mantener el tránsito mediante desvíos programados mientras avanzan los distintos frentes de trabajo.