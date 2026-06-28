Gabriel Chaile. Nuestro origen es nuestro espejo.

El deseo de reinterpretar. ¡a ahondar en nuestro barro…! Su obra es el origen de la identidad. Y el concepto es la noción de su humor. Construye esculturas tal un horno de adobe instalado en la persistente contemporaneidad. Libera las ollas populares… tal como respoden a la “necesidad”.

El huevo y el ladrillo le responden para que nos respondan.

Un oyente de relatos que le inspiran esculturas a modo de cuentos.

Y… uno se da maña! Es la expresión que podría ser su autoretrato.

Chaile es un honrador de madres.

La búsqueda del espejo nos expresa.

Somos tal como surgimos del espejo

Se trata de rehacer la mirada a través del oficio de lustre en la creatividad de los pueblos hasta hacer visible lo que es tal como somos.

Recibe las imágenes por lo que tienen aún que decir y adquieren vigencia en su mirada.

La genealogía de la forma que él nombra señala los alcances de la interpretación que aún es necesario atraer a la revisión histórica.

La búsqueda del espejo nos expresa. Ilustracion de Juan Barros.

Tal como puedo amar todo se recrea en mí. Y mi entrega lo recrea en vos.

El arte nos cambia creer no poder más en creer no poder menos.

El pasado no siempre está en su lugar

La mirada es tal como nos miramos.

Su obrar reconoce que el lugar del otro es hábitat.

Y es su promoción…

¡Somos tal como podemos amar. Lo que permanece en nosotros, lo que nos hace ser bien, es lo amado.

Así el arte nos hace reconocibles!

¡Todo es merecerse!

Es como si nos dijera: “Mirándote me verás mejor…”

Todo lo que podemos dar es tal como nos entregamos.

¡Vivo tal como fui vivido!

Nuestra luz es tal como podemos mirarnos después de ser mirados.

Lo que nos dispone al otro es lo que nos hace ser lo que somos.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.