Londres: una subasta multimillonaria de pinturas de un coleccionista terrateniente en la Argentina

La subasta en Londres superó los 296 millones de libras y confirmó el apetito global por obras de máxima calidad.

La subasta realizada por Sotheby's en Londres esta semana, con una selección de obras de la colección del multimillonario británico Joe Lewis no fue simplemente una venta de alto nivel. Se convirtió en un acontecimiento que devuelve optimismo al mercado internacional del arte y, al mismo tiempo, pone en primer plano la figura de un personaje muy conocido en la Argentina por razones muy distintas a su pasión por la pintura.

Lewis, cuya fortuna se forjó en las finanzas y las inversiones internacionales, mantiene desde hace más de tres décadas una estrecha relación con el país. En particular por la compra de extensas propiedades en la Patagonia, especialmente en la zona de Lago Escondido, donde posee una magnífica estancia.

Lucian Freud, “Durmiendo frente a la alfombra del león”. Sotheby's. Si bien en su momento hubo controversias en torno al acceso al lago por parte de los vecinos y en 2022 un sonado cuestionamiento en torno de una visita de autoridades y periodistas a la zona, en ambas cuestiones la justicia falló a favor del coleccionista. Por otra parte en general se considera que en sus tierras se aplican criterios de conservación ambiental y respeto ecológico.

El coleccionista, Joe Lewis Lewis construyó durante décadas una de las colecciones privadas de arte moderno más importantes de Europa. Reunió obras de figuras como Amadeo Modigliani, Gustav Klimt, Lucian Freud, Francis Bacon, Pablo Picasso, René Magritte, Egon Schiele y otros grandes nombres del siglo XX.

Edgar Degas, “Pequeña bailarina de 14 años” Sotheby's Sotheby's puso a la venta esta semana parte de esa colección en una subasta que superó incluso las expectativas más optimistas. Los 25 lotes principales totalizaron 296,3 millones de libras esterlinas (casi US$ 400 millones), estableciendo el récord absoluto para una colección privada vendida en el Reino Unido y uno de los mayores resultados registrados este año a nivel mundial. La cifra prácticamente triplicó el anterior récord británico para una colección individual. El precio promedio de las pinturas orilló los US$ 15 millones.