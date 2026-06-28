Londres: una subasta multimillonaria de pinturas de un coleccionista terrateniente en la Argentina
La subasta en Londres superó los 296 millones de libras y confirmó el apetito global por obras de máxima calidad.
La subasta realizada por Sotheby's en Londres esta semana, con una selección de obras de la colección del multimillonario británico Joe Lewis no fue simplemente una venta de alto nivel. Se convirtió en un acontecimiento que devuelve optimismo al mercado internacional del arte y, al mismo tiempo, pone en primer plano la figura de un personaje muy conocido en la Argentina por razones muy distintas a su pasión por la pintura.
Lewis, cuya fortuna se forjó en las finanzas y las inversiones internacionales, mantiene desde hace más de tres décadas una estrecha relación con el país. En particular por la compra de extensas propiedades en la Patagonia, especialmente en la zona de Lago Escondido, donde posee una magnífica estancia.
Si bien en su momento hubo controversias en torno al acceso al lago por parte de los vecinos y en 2022 un sonado cuestionamiento en torno de una visita de autoridades y periodistas a la zona, en ambas cuestiones la justicia falló a favor del coleccionista. Por otra parte en general se considera que en sus tierras se aplican criterios de conservación ambiental y respeto ecológico.
El coleccionista, Joe Lewis
Lewis construyó durante décadas una de las colecciones privadas de arte moderno más importantes de Europa. Reunió obras de figuras como Amadeo Modigliani, Gustav Klimt, Lucian Freud, Francis Bacon, Pablo Picasso, René Magritte, Egon Schiele y otros grandes nombres del siglo XX.
Sotheby's puso a la venta esta semana parte de esa colección en una subasta que superó incluso las expectativas más optimistas. Los 25 lotes principales totalizaron 296,3 millones de libras esterlinas (casi US$ 400 millones), estableciendo el récord absoluto para una colección privada vendida en el Reino Unido y uno de los mayores resultados registrados este año a nivel mundial. La cifra prácticamente triplicó el anterior récord británico para una colección individual. El precio promedio de las pinturas orilló los US$ 15 millones.
La subasta supero las expectativas
Otro dato seguido muy de cerca por el mercado fue que ninguna de las obras contaba con garantía financiera previa, un mecanismo utilizado habitualmente para asegurar resultados mínimos en las grandes ventas. Pese a ello, sólo un lote quedó sin vender en el remate, aunque a posteriori apareció un comprador para el mismo.
Según informó la casa de subastas, participaron oferentes de más de cuarenta países y cerca de un tercio de las pinturas fueron adjudicadas a compradores asiáticos.
La estrella absoluta de la noche fue el desnudo "Nu assis au collier", de Amadeo Modigliani (1884-1920) vendido en 48,2 millones de libras (63,9 millones de dólares con comisiones), confirmando que el artista italiano continúa siendo uno de los valores más sólidos del mercado internacional. Del mismo Modigliani, un retrato masculino (Hombre con pipa) superó los 30 millones.
Entre los precios más destacados también figuraron:
- El retrato "Bildnis Gertrud Loew", de Gustav Klimt (1862-1918) vendido por 36,2 millones de libras;
- "Sleeping by the Lion Carpet", de Lucian Freud (1922-2011), adjudicado por 29,3 millones de libras;
- La célebre escultura "Petite danseuse de quatorze ans", de Edgar Degas (1834-1917), que alcanzó 25,1 millones de libras;
- La gran sorpresa de la noche: "La Belle Promenade" (1898-1967), de René Magritte, que escaló hasta 16 millones de libras, estableciendo un nuevo récord mundial para una obra sobre papel del artista belga.
Más allá de los números
La lectura que hacen especialistas y operadores resulta especialmente significativa. En los últimos dos años el mercado del arte había mostrado una clara desaceleración, con menor cantidad de grandes consignaciones, cautela entre los compradores y creciente competencia de Nueva York, París y Hong Kong frente a Londres. El éxito de la colección Lewis demuestra que las obras verdaderamente excepcionales siguen atrayendo una competencia internacional intensa y que el segmento de máxima calidad conserva una enorme liquidez.
* Carlos María Pinasco es consultor de arte.