Cómo se encuentra el paso a Chile este domingo
El paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación para todo tipo de vehículos.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este domingo de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.
Para este domingo, se espera cielo nublado durante las primeras horas del día, aunque se irá despejando con el correr de la jornada. A primera hora de la mañana, se registraron las siguientes temperaturas:
- Uspallata: -6°
- Punta de Vaca: - 12°
- Puente del Inca: - 14°
- Las Cuevas: - 15°
Recomendaciones antes de emprender el paso a Chile
Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.