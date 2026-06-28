Cómo se encuentra el paso a Chile este domingo

El paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este domingo de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

El paso a Chile se encuentra habilitado. Osvaldo Valle Para este domingo, se espera cielo nublado durante las primeras horas del día, aunque se irá despejando con el correr de la jornada. A primera hora de la mañana, se registraron las siguientes temperaturas: