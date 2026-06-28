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Paso a Chile

Cómo se encuentra el paso a Chile este domingo

El paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación para todo tipo de vehículos.

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El paso a Chile se encuentra habilitado.&nbsp;

El paso a Chile se encuentra habilitado. 

Osvaldo Valle

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este domingo de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

El paso a Chile se encuentra habilitado.

El paso a Chile se encuentra habilitado.

Para este domingo, se espera cielo nublado durante las primeras horas del día, aunque se irá despejando con el correr de la jornada. A primera hora de la mañana, se registraron las siguientes temperaturas:

  • Uspallata: -6°
  • Punta de Vaca: - 12°
  • Puente del Inca: - 14°
  • Las Cuevas: - 15°

Recomendaciones antes de emprender el paso a Chile

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

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