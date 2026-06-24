Paso a Chile: cómo se encuentra el corredor internacional

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este miércoles, el pronóstico anticipa: "Desde la madrugada se espera aumento de nubosidad en la zona sur, extendiéndose posteriormente a la zona central y norte. Se prevén precipitaciones débiles en alta montaña desde las 10, comenzando en el sector sur y desplazándose hacia los sectores central y norte. La mejora de las condiciones se observa a partir de las 21".

Con temperaturas bajo cero, estos son los registros en diferentes puntos de alta montaña:

Uspallata: - 1°

Punta de Vaca: - 8°

Puente del Inca: - 10°

Las Cuevas: - 11° Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche Tras permanecer varios días cerrado, este miércoles habilitaron el paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Los horarios de atención son los siguientes: