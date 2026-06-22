Paso a Chile habilitado: cómo estará el tiempo en la semana

El paso a Chile permanece habilitado en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este lunes se espera buen tiempo en cordillera con cielo generalmente despejado. Con temperaturas bajo cero, estos son los registros a primera hora de la mañana:

Uspallata: - 6°

Punta de Vaca : - 13°

Puente del Inca: - 16°

Las Cuevas: - 17° Durante lo que resta de la semana continuarían las temperaturas bajo cero en alta montaña, pero sin pronóstico de nevadas.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.