El paso a Chile sigue cerrado y alertan por el ingreso de un nuevo temporal este viernes

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado por las intensas nevadas que afectan la alta montaña. Según los pronósticos, este viernes ingresa un nuevo temporal muy intenso, con fuertes nevadas en toda la cordillera.

"Desde la madrugada se esperan precipitaciones intensas, que se inician en el sector sur y se extienden rápidamente al resto de la alta montaña provincial. Las precipitaciones también afectarán el sector chileno con fuerte intensidad. Se mantendrán hasta aproximadamente las 5 del sábado, cuando cesarían, y luego permanecerán condiciones de cielo nublado", indicaron desde Contingencias Climáticas.

En tanto, a primera hora de este viernes las temperaturas son las siguientes:

De acuerdo con la proyección difundida por Gendarmería Nacional, entre el 6 y el 10 de agosto se espera una mejora de las condiciones climáticas en la cordillera. Hasta entonces, las autoridades recomiendan seguir los informes oficiales antes de planificar un viaje hacia Chile, ya que el estado del paso dependerá de la evolución del temporal.

Desde el inicio del temporal, ya se han evacuado a 116 personas . Este jueves se arribó desde Villa Las Cuevas con 12 personas más que no se encontraban en emergencia, sino que estaban a la espera de sus relevos.

Las mismas fueron evacuadas en movilidades del Ejército Argentino, de la Compañía de Cazadores y con personal de Gendarmería Nacional. Además, se les llevó provisiones y se pusieron a disposición nuevos empleados para los relevos.

Según explicaron, fue un trabajo arduo y con complicaciones en la brecha sanitaria por paredes de nieve de más de 3 metros de alto, pero finalmente se logró llegar.

El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, también se encuentra cerrado. Por lo tanto, vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas no podrán circular vía terrestre entre Mendoza y Chile.