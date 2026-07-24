Anticipan ventanas de buen tiempo en cordillera: qué sucederá con el paso a Chile

El paso a Chile se encuentra cerrado por las intensas nevadas en cordillera.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado por el fuerte temporal que afecta a la alta montaña. Desde la Coordinación indicaron que se puede circular únicamente hasta Uspallata.

Si bien este jueves ingresó otro sistema frontal desde Chile, anticipan ventas de buen tiempo para el viernes 24, domingo 26 y miércoles 29 de julio. A partir del martes 4 de agosto, mejorarían las condiciones por varios días, lo que permitiría una reapertura del corredor internacional.

La cordillera se tiñó de blanco tras un histórico temporal. Alf Ponce /MDZ Para este viernes, el pronóstico indica cielo nublado, sin precipitaciones durante gran parte del día. A partir de las 17 se esperan precipitaciones débiles que comenzarán en la zona norte y se extenderán durante la noche a los sectores centro y sur. Las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: - 1°

Punta de Vaca: - 7°

P. del Inca: - 9°

Las Cuevas: - 10° Vialidad solicita conducir con máxima precaución, sobre todo en las primeras horas del día y durante la noche, cuando el hielo vuelve a formarse sobre el camino.

Por su parte, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas adversas se mantendrán por al menos 10 días más, se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.