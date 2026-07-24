Impresionante: paredes de nieve en la ruta 7 en alta montaña

Parte del equipo de Los Puquios recorrió la brecha sanitaria que se abrió en la ruta 7 para mostrar como está alta montaña.

Una breve ventana de buen tiempo este miércoles 22 de julio fue suficiente para salir a recorrer la ruta 7 en alta montaña y registrar lo que el temporal dejó a su paso. Las imágenes son contundentes: paredes de nieve a ambos lados del camino que hacen difícil dimensionar la magnitud de lo ocurrido en la cordillera mendocina.

El tránsito para turismo interno estuvo habilitado miércoles y jueves hasta Punta de Vacas. Alf Ponce /MDZ Un recorrido por alta montaña Rolo Abaca de Los Puquios fue uno de los primeros en recorrer el tramo desde Los Puquios hacia el túnel Cristo Redentor -zona no habilitada para el turismo todavía- y compartir el video.

"Después de días en los que la montaña no dio tregua, hoy se abrió una breve ventana de buen tiempo. Lo suficiente para salir a ver, con nuestros propios ojos, cómo está todo", escribió junto a las imágenes.

El recorrido fue posible gracias a la brecha sanitaria que Vialidad Nacional mantiene despejada durante los temporales en el corredor que va desde Punta de Vacas hasta Las Cuevas, en plena alta montaña. No se trata de una ruta transitable en condiciones normales, sino de un corredor mínimo de emergencia diseñado para garantizar una vía de evacuación ante cualquier situación crítica.

La ruta 7 en alta montaña. Alf Ponce /MDZ Las paredes de nieve visibles a la orilla del camino en el video dan una idea clara de los metros acumulados durante el temporal. Abaca fue preciso en su diagnóstico: "Tendrán que pasar algunos días para que vuelva a estar operativo todo". La ruta 7 en alta montaña no está en condiciones de recibir tránsito normal por el momento y el paso a Chile está cerrado hasta nuevo aviso.