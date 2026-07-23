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Sube la temperatura: así estará el tiempo en Mendoza este viernes

El pronóstico anticipa para Mendoza una jornada algo a parcialmente nublada, aunque con aumento de la temperatura. No se esperan nevadas en la cordillera.

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Mendoza tendrá un viernes con ascenso de la temperatura y cielo parcialmente nublado.

Mendoza tendrá un viernes con ascenso de la temperatura y cielo parcialmente nublado.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa que este viernes en Mendoza el cielo estará parcialmente nublado y un leve ascenso de la temperatura. Se prevé una máxima de 17°C y una mínima de 4°C en gran parte de la provincia.

El cielo se presentará algo nublado en las primeras horas, condiciones que se mantendrán durante el resto de la jornada. Cabe resaltar que no se esperan precipitaciones en el llano, pero sí un viento leve proveniente del noreste.

El pronóstico para Mendoza este viernes 24 de julio

El pronóstico para Mendoza este viernes 24 de julio

Cómo estará el tiempo en alta montaña

Según el pronóstico, se espera un respiro en la zona cordillerana tras días de inestabilidad. En ese contexto, se espera una jornada sin precipitaciones, algo alentador tanto para la visibilidad al transitar como para los trabajos operativos en los diferentes caminos.

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