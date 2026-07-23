Allanaron un barrio privado para atrapar a un chileno acusado por robos con inhibidor de señal en Mendoza

Un ciudadano chileno fue detenido este jueves acusado de cometer una serie de robos con inhibidores de señal en Las Heras , Guaymallén y Luján de Cuyo . Durante los allanamientos , uno de los cuales se desarrolló en un barrio privado , recuperaron pertenencias de las víctimas y secuestraron el vehículo que utilizaba el sospechoso.

La detención fue el resultado de una investigación desarrollada por la División Robos y Hurtos , dependiente de la Dirección General de Investigaciones , bajo la coordinación de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores , que permitió esclarecer al menos tres hechos ocurridos en distintos puntos del Gran Mendoza .

De acuerdo con la información policial, el sospechoso utilizaba inhibidores de señal , un dispositivo que bloquea el cierre centralizado de los vehículos para facilitar el robo de pertenencias que quedan en el interior.

Tras una serie de tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar al presunto autor, establecer los domicilios que frecuentaba y los vehículos que utilizaba para movilizarse.

Con esos elementos, el miércoles se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en un barrio privado de Las Heras , donde los efectivos secuestraron documentación, prendas de vestir utilizadas durante los hechos y diferentes objetos denunciados como robados por las víctimas.

El auto del sospechoso y los elementos secuestrados del interior. Gentileza.

Posteriormente, los pesquisas localizaron el automóvil utilizado por el sospechoso, lo interceptaron y concretaron su detención. El vehículo también fue secuestrado como parte de la investigación.

Recuperaron documentación y tarjetas bancarias

Entre los elementos recuperados había documentos personales, billeteras, tarjetas bancarias y comprobantes de compras realizadas después de los robos, evidencia que, según la investigación, permitió vincular al detenido con los hechos denunciados.

Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a las pericias correspondientes, mientras la investigación continúa para determinar si el sospechoso está relacionado con otros robos cometidos bajo la misma modalidad en la provincia.