Enviaron a juicio al médico acusado por el abuso sexual de una paciente menor de edad en el Hospital El Carmen

Después de más de siete años de investigación, la Justicia envió a juicio oral al médico Jorge Alberto Paiero , acusado por el abuso sexual de una paciente menor de edad en el Hospital El Carmen de Godoy Cruz . La denunciante, quien tenía 16 años al momento de los hechos, aseguró que fue vejada durante una consulta con el profesional de la salud.

Recientemente, la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual María de las Mercedes Moya dio por finalizada la instrucción y requirió la elevación a debate de la causa en la que Paiero se encuentra imputado por el delito de abuso sexual simple .

Ante eso, desde la defensa del médico se opusieron a la citación a juicio, pero la jueza Marina Martín ratificó la teoría oficial y desestimó el recurso interpuesto por el representante legal del acusado, explicaron fuentes allegadas al expediente.

Para eso, la magistrada del Juzgado Penal Colegiado N°1 tuvo en cuenta una serie de pruebas que comprometen a Paiero en la investigación, entre las que se encuentran el relato de la paciente en Cámara Gesell , en el cual los especialistas que abordaron a la menor de edad consideraron que su versión era creíble.

Asimismo, mediante documentación y testigos se pudo establecer que la adolescente efectivamente fue atendida ese día por el profesional de la salud y que, inmediatamente luego de salir de la consulta, se comunicó con sus familiares y, esa misma jornada, fueron a radicar la denuncia a la extinta Oficina FIscal N°17 de Godoy Cruz .

El Hospital El Carmen, donde se habría producido el abuso sexual contra la menor de edad. ALF PONCE / Archivo MDZ

A eso se le suma que la joven nunca había sido atendida por el médico y no lo conocía con anterioridad, por lo que no tenía ningún motivo para denunciarlo más allá del abuso sexual que aseguró haber sufrido, señalaron las fuentes consultadas por MDZ.

Así las cosas, la defensa de Paiero iba a tener la posibilidad de apelar el fallo de la jueza Martín, caso contrario la causa pasaría directamente al juicio oral, donde el médico deberá responder ante un Tribunal Penal Colegiado por los delitos que le endilgan.

La grave denuncia que sacudió al Hospital El Carmen

La información sostiene que el caso explotó el 24 de abril de 2019, horas después de que una adolescente de 16 años asistió a un turno médico en el Hospital El Carmen, ya que porque sentía un fuerte dolor en el pecho, a la altura de las costillas.

Debido a que sus padres estaban trabajando, asistió en soledad a la consulta, donde fue atendida por Paiero. Del relato aportado por la entonces menor de edad, mientras el profesional la revisaba, le desabrochó el corpiño y luego le bajó el pantalón y la bombacha, manoseádola en sus partes íntimas en contra de su voluntad.

Tras eso, surge de la reconstrucción, la joven salió del consultorio en estado de shock y, cuando llegó hasta la parada de colectivo para regresar a su casa, reunió fuerzas y llamó por teléfono a sus familiares para contarles lo que acababa de ocurrirle.

Mientras su madre iba a buscarla, se comunicó con la línea de emergencias 911 y alertó a las autoridades sobre la situación. Seguidamente, se dirigieron ambas hasta la citada dependencia godoicruceña, donde radicaron la denuncia correspondiente.

La imputación y el largo camino al juicio

A partir de allí, se inició una extensa y complicada investigación, que desembocó en diciembre de ese año en la imputación del médico, a partir de las pruebas reunidas por los detectives policiales y judiciales.

Ahora, más de siete años después, Paiero, quien se encuentra en libertad, está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados y un tribunal definirá su futuro en la causa de abuso sexual.