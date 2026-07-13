Murió un árbitro que había sido excluido del Mundial 2026 por una denuncia de abuso sexual

La Federación de Fútbol de Países Bajos confirmó este lunes la muerte del árbitro Rob Dieperink, quien había sido seleccionado para dirigir el Mundial 2026 , aunque posteriormente fue excluido de la nómina oficial tras haber atravesado un proceso judicial derivado de una denuncia de abuso sexual que finalmente fue desestimada por la Justicia británica.

Hasta el momento, las circunstancias del fallecimiento se mantienen bajo absoluta reserva. Según la información disponible, las autoridades locales iniciaron una investigación luego de encontrar el cuerpo del árbitro en la vía pública, precisamente en la misma calle donde tenía fijada su residencia. Por el momento, no se confirmaron oficialmente los motivos de su muerte.

La Federación de Fútbol de Países Bajos expresó públicamente su pesar por la noticia mediante un comunicado. "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento del árbitro Rob Dieperink. El arbitraje pierde a un juez muy valorado, con experiencia internacional, pero sobre todo a un excelente y comprometido compañero", manifestó la entidad.

Dieperink integraba originalmente el grupo de árbitros elegidos por la FIFA durante el Mundial 2026. Sin embargo, su nombre fue retirado de la lista oficial después de haber sido demorado en Londres durante el mes de abril.

En ese momento, el árbitro fue señalado por un presunto comportamiento indebido con un menor en la previa de un encuentro de la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina. La situación derivó en un proceso judicial que tuvo un fuerte impacto sobre su carrera deportiva y terminó con su exclusión de la Copa del Mundo.

Pese a la gravedad de la acusación inicial, la Justicia de Gran Bretaña desestimó posteriormente la denuncia al concluir que no existían elementos que respaldaran la acusación. Esa resolución puso fin al proceso judicial, aunque la decisión de la FIFA respecto de su participación en el Mundial no fue modificada.

El descargo del árbitro

Tras conocerse la resolución judicial, Rob Dieperink realizó un descargo público en declaraciones al periódico De Telegraaf, donde manifestó el impacto personal que le había generado la situación.

"Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y fui completamente transparente", expresó el árbitro, quien también hizo referencia a la frustración que le provocó la decisión de la FIFA de mantener su exclusión de la Copa del Mundo.

Su trayectoria en el arbitraje

Rob Dieperink había debutado como árbitro en la Eredivisie en 2017 y posteriormente desarrolló una carrera que lo llevó a desempeñarse también como árbitro VAR durante la Eurocopa 2024.

Su salida de la lista de jueces para el Mundial 2026 obligó a la FIFA a convocar al francés Willy Delajod como reemplazante. Finalmente, Delajod integró el equipo arbitral del encuentro entre Argentina y Egipto correspondiente a los octavos de final del torneo.

Por el momento, no se difundieron más detalles oficiales sobre el fallecimiento de Dieperink ni sobre el avance de la investigación iniciada por las autoridades locales.