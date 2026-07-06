Francois Letexier, el francés que dirigirá Argentina-Egipto y su antecedente con un futbolista de la Selección

La FIFA designó al francés Francois Letexier como árbitro del partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 . El encuentro se disputará en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta y marcará el estreno del juez europeo al frente de un partido de la Albiceleste.

Aunque nunca había dirigido a la selección mayor argentina, Letexier ya tiene un antecedente con uno de los futbolistas que integran el plantel de Lionel Scaloni. Se trata de un episodio ocurrido durante la última temporada del fútbol francés que no pasó inadvertido.

Más allá de no haber dirigido nunca a la Selección argentina mayor, Francois Letexier sí estuvo al frente de partidos protagonizados por algunos de sus futbolistas a nivel de clubes. El caso más reciente involucra a Nicolás Tagliafico.

El pasado 22 de marzo, el francés arbitró la derrota de Olympique de Lyon por 2-1 como local frente a Mónaco, por la Ligue 1. Aquella tarde expulsó al lateral izquierdo argentino, en uno de los antecedentes más recordados entre ambos.

El francés Francois Letexier expulsó a Tagliafico en la Ligue 1

Un árbitro con experiencia en las grandes competencias

A sus 36 años, Francois Letexier es considerado uno de los árbitros de mayor proyección del fútbol europeo. Debutó en la Ligue 1 en 2016 y, con apenas 28 años, se convirtió en el juez más joven en dirigir en la máxima categoría del fútbol francés.

Su estreno oficial fue el 23 de enero de 2016, en el partido entre Montpellier y Caen. Apenas un año más tarde recibió la escarapela FIFA, que le abrió las puertas del arbitraje internacional. Su primer encuentro entre selecciones fue un amistoso entre Bulgaria y Bosnia-Herzegovina.

Desde entonces, su carrera no dejó de crecer. Arbitró la final de la UEFA Europa League en 2021, la Supercopa de Europa de 2023 y fue elegido para competencias de primer nivel como la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos.

En el Mundial 2026 ya había sido designado para dos encuentros de la fase de grupos: la victoria de Costa de Marfil por 1-0 sobre Ecuador y el empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita.