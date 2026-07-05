La FIFA designó a un árbitro francés para el Argentina-Egipto por los octavos de final del Mundial 2026
Francois Letexier, árbitro francés, fue designado por la FIFA para impartir justicia el próximo martes a las 13:00 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
La FIFA confirmó que el francés François Letexier será el árbitro principal del partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro definirá uno de los boletos a los cuartos de final y contará con un equipo arbitral íntegramente europeo.
Letexier estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como jueces asistentes, mientras que los noruegos Espen Eskas e Isaak Bashevkin cumplirán las funciones de cuarto árbitro y árbitro de reserva, respectivamente.
La FIFA designó a la terna arbitral para el partido entre Argentina-Egipto
El francés atraviesa su primera participación en una Copa del Mundo y ya dirigió dos encuentros en esta edición: el triunfo de Costa de Marfil sobre Ecuador y el empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita. En esos compromisos mostró un total de ocho tarjetas amarillas y no tuvo mayores controversias.
En el plano internacional, Letexier llega con importantes antecedentes. Fue el encargado de impartir justicia en la final de la Eurocopa 2024, en la que España derrotó 2-1 a Inglaterra, y también dirigió la última final de la Europa League, donde Aston Villa, con Emiliano "Dibu" Martínez como una de sus figuras, se consagró campeón frente al Friburgo.
Además, su nombre cobró notoriedad por haber arbitrado el polémico encuentro entre Real Madrid y Benfica en Portugal que derivó en el debate sobre una modificación reglamentaria tras un cruce entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni. Ahora tendrá la responsabilidad de conducir uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial, con Argentina buscando un lugar entre los ocho mejores.