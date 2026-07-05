La FIFA designó a un árbitro francés para el Argentina-Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Francois Letexier, árbitro francés, fue designado por la FIFA para impartir justicia el próximo martes a las 13:00 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

La FIFA confirmó que el francés François Letexier será el árbitro principal del partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro definirá uno de los boletos a los cuartos de final y contará con un equipo arbitral íntegramente europeo.

Letexier estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como jueces asistentes, mientras que los noruegos Espen Eskas e Isaak Bashevkin cumplirán las funciones de cuarto árbitro y árbitro de reserva, respectivamente.

La FIFA designó a la terna arbitral para el partido entre Argentina-Egipto La terna arbitral para el partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. FIFA El francés atraviesa su primera participación en una Copa del Mundo y ya dirigió dos encuentros en esta edición: el triunfo de Costa de Marfil sobre Ecuador y el empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita. En esos compromisos mostró un total de ocho tarjetas amarillas y no tuvo mayores controversias.

En el plano internacional, Letexier llega con importantes antecedentes. Fue el encargado de impartir justicia en la final de la Eurocopa 2024, en la que España derrotó 2-1 a Inglaterra, y también dirigió la última final de la Europa League, donde Aston Villa, con Emiliano "Dibu" Martínez como una de sus figuras, se consagró campeón frente al Friburgo.