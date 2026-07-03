La Selección de México hizo un insólito anuncio para evitar una fuerte sanción de la FIFA antes de enfrentar a Inglaterra

El plantel de la selección de México optó por desprenderse de un lujoso obsequio para evitar cualquier conflicto con las normas que rigen el torneo.

La Selección de México sorprendió con una decisión pocas veces vista en un Mundial. A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la Federación Mexicana informó que, de común acuerdo, los futbolistas devolvieron los relojes Rolex que el creador de contenido estadounidense SteveWillDoIt les había regalado tras la victoria sobre Ecuador, resultado que aseguró la clasificación a los octavos de final, donde ahora enfrentarán a Inglaterra.

"La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit, los relojes que por iniciativa propia les había regalado", señaló el comunicado de la Selección Mexicana. La medida fue adoptada para cumplir con las disposiciones del Código de Ética de la FIFA, que regula la aceptación de obsequios por parte de jugadores, dirigentes y demás personas alcanzadas por la normativa.

México devolvió relojes Rolex para evitar una sanción de la FIFA La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado. — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 3, 2026 Los relojes habían sido entregados por SteveWillDoIt luego de ganar una apuesta de 1,2 millones de dólares gracias al triunfo de México sobre Ecuador. Sin embargo, el elevado valor de los artículos encendió las alarmas por una posible incompatibilidad con el reglamento de la FIFA, motivo por el cual los propios futbolistas decidieron devolverlos antes de afrontar la fase eliminatoria.

Qué establece el Código de Ética de la FIFA El reglamento de la FIFA establece que solo pueden aceptarse regalos cuyo valor sea simbólico o irrelevante y que no representen un beneficio económico, una forma de influencia o un conflicto de interés. Además, el documento aclara que, ante cualquier duda sobre la procedencia o la legalidad de un obsequio, este debe rechazarse. El mismo código prevé sanciones para quienes incumplan estas normas, con multas desde 10.000 francos suizos, suspensiones de hasta 2 años y, en los casos más graves o de reincidencia, inhabilitaciones de hasta 5 años.