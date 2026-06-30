La Ecuador de Beccacece tendrá un choque picante contra México: hora, TV y streaming

Por los dieciseisavos de final, Ecuador quiere seguir avanzando y será visitante esta noche frente a la anfitriona México en el Estadio Azteca.

Por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Selección de Ecuador de Sebastián Beccacece tendrá esta noche un duelo que promete ser muy picante contra México en el Estadio Azteca. El encuentro comenzará a las 22.00, contará con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic y podrá verse por DSports en televisión y las plataformas DGO y Paramount+ en streaming.

Será la segunda vez que se enfrenten en una Copa del Mundo. La primera fue en la fase de grupos de Corea-Japón 2002 y los mexicanos se impusieron por 2-1. En cuanto al historial general, se enfrentaron en un total de 27 oportunidades, con 15 triunfos para los norteamericanos, solo 4 para los sudamericanos y 8 empates. Quien pase esta ronda enfrentará en octavos al ganador de Inglaterra contra la R.D. del Congo.

Así llegan Ecuador y México a los dieciseisavos de final ¡Nos vamos a México para seguir con el sueño de todos!



Locales donde sea #UnSoloEcuador pic.twitter.com/8hJdq9rD6m — FEF (@FEFecuador) June 27, 2026 Ecuador pasó con lo justo la primera fase tras una cerrada derrota por 1-0 contra Costa de Marfil, un injusto empate 0-0 con Curazao y una histórica y épica victoria por 2-1 frente a Alemania en la última fecha. Es la segunda ocasión que clasifica a playoffs a 20 años de la primera en el Mundial 2006, cuando perdió en octavos ante Inglaterra.

México, en tanto, sin brillar ni sufrir, superó el Grupo A caminando con puntaje perfecto y sin recibir goles. Venció 2-0 a Sudáfrica en el debut, 1-0 a Corea del Sur en la segunda fecha y 3-0 a República Checa en la tercera. El equipo dirigido por Javier Aguirre se ilusiona con tener una actuación histórica en condición de local y volver a jugar un quinto partido de una Copa del Mundo, tras hacerlo por única vez hace 40 años en 1986.

Mañana es de VERDE.



Y en todas partes. #SomosMéxico pic.twitter.com/HPOiB1C8qM — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 29, 2026 Posibles formaciones México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.