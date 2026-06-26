Tras la épica clasificación de Ecuador ante Alemania, Beccacece citó una canción del Indio Solari

En conferencia de prensa, Beccacece confesó que se refugió en el rock nacional en la semana previa del partido y referenció un tema de Los Redonditos de Ricota.

Ecuador consiguió una épica clasificación a dieciseisavos de final con un histórico triunfo por 2-1 sobre Alemania por la fecha 3 de la fase de grupos. El equipo de Sebastián Beccacece fue de menor a mayor en esta primera instancia del certamen y, contra todos los prónósticos, logró una victoria inédita ante una potencia mundial.

Ya en los playoffs como uno de los ocho mejores terceros, la Tri espera por un rival, que será algún puntero de zona. Este parecía un escenario casi imposible luego del impensado 0-0 con Curazao. En ese sentido, el entrenador rosarino, muy criticado por los hinchas y la prensa en la previa, reveló que se refugió en la música esta última semana para prepararse para este duelo frente a los germanos y citó una famosa canción del Indio Solari.

Sebastián Beccacece citó Un Ángel para tu Soledad ESPN "El rock nacional en estos días me ayudó muchísimo, tiene frases muy potentes. Y en el 'Ángel de la Soledad' siempre dice que uno no escucha lo que oye, va para adelante; se prende fuego y siente", contó el entrenador argentino en conferencia de prensa, parafraseando un verso de Un Ángel para tu Soledad (que reza "Uno no cree en lo que oye"), tema icónico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

"Va de eso la vida, de saber que te regala estos momentos. De saber también que la vida te regala estos momentos que podés compartir con tu familia. Falta mi viejo que estará gritando arriba, pero bueno hay que celebrar estos momentos", continuó con emotividad. Y remarcó: "Estoy muy agradecido a la cultura del rock porque esa energía de combate que se genera ahí me da mucha fuerza".

Por último, Beccacece dejó un mensaje para todo Ecuador: "Imagino un pueblo ecuatoriano de 19 millones de personas celebrando y abrazándose, tomándose una buena cerveza". Y cerró con una referencia histórica: "Invito a que todo el Ecuador esté unido. Como alguna vez fue el sueño de Simón Bolívar. De esa unidad cuando se juntó con San Martín".