¡Batacazo histórico! Ecuador se lo dio vuelta a Alemania y se metió en 16avos de final del Mundial

Con goles de Angulo y Plata, la Ecuador de Beccacese derrotó 2-1 a Alemania y consiguió una histórica clasificación a la fase eliminatoria del Mundial.

Joel Ordóñez, de Ecuador, disputa el balón con Kai Havertz, de Alemania.

Ecuador derrotó 2-1 a Alemania en Nueva Jersey por el Grupo E del Mundial 2026 y logró una histórica clasificación a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

Sané abrió la cuenta para Alemania El delantero Leroy Sane anotó el primer gol del encuentro y baja las expectativas de Ecuador de cara a la clasificación a la siguiente ronda.

¡¡EN EL AMANECER DEL PARTIDO!! A los dos minutos de juego, Leroy Sané la puso contra un palo y anotó el 1-0 de Alemania vs. Ecuador. La Tri debe darlo vuelta.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/C2zmvSISMq — SportsCenter (@SC_ESPN) June 25, 2026 Ecuador lo empató rápido y se ilusiona Angulo anotó el empate para Ecuador desde afuera del área y pone las tablas.

Golazo de Angulo para el 1-1 de Ecuador vs Alemania ESPN Ecuador tuvo un gran alivio en los primeros minutos de la segunda etapa, cuando el VAR anuló un penal que había sido cobrado en su contra, por una falta previa.

Gonzalo Plata marcó el 2-1 de Ecuador En 32 minutos del segundo tiempo, un tiro de esquina al primer palo fue prolongado de cabeza por Rodríguez para la aparición del delantero Gonzalo Plata, que pudo encontrar la pelota entre muchas piernas rivales y definir alto, ante otra reacción lenta de Neuer, para marcar el 2-1.