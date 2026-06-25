Manchester United va por una de las figuras de la Selección argentina, que está en pleno Mundial 2026

Los Red Devils centraron su mirada en una de las estrellas de la Selección argentina, que se encuentra disputando la Copa del Mundo 2026.

Una de las figuras de la Selección argentina es seguida de cerca por el Manchester United.

Mientras brilla con la Selección argentina en el Mundial 2026, Julián Álvarez también protagoniza una de las novelas más importantes del mercado de pases europeo. El delantero del Atlético de Madrid despierta el interés de varios gigantes del continente y su futuro parece cada vez más lejos de estar resuelto.

En los últimos días, la situación explotó luego de que trascendiera el deseo del atacante de vestir la camiseta del FC Barcelona. La postura cayó muy mal en la dirigencia colchonera, que respondió con dureza: cláusula de rescisión o nada. Incluso, desde Madrid advirtieron que podrían iniciar acciones legales contra el club catalán por supuestas negociaciones con un futbolista que tiene contrato vigente hasta 2030.

Sin embargo, el interés por la Araña no se limita al Barça. Equipos como Arsenal, Paris Saint-Germain y hasta el Real Madridya habían sido vinculados con el campeón del mundo. Ahora, un nuevo peso pesado se sumó a la carrera.

El Manchester United va a la carga por Julián Álvarez Julián Álvarez está en la mira de gigantes europeos y ahora se sumó el Manchester United. EFE Según informó el periodista Marcos Durán, del Diario AS, el Manchester United también sigue de cerca la situación del cordobés. El conjunto inglés atraviesa una etapa de reconstrucción deportiva y busca reforzar su plantel con figuras de primer nivel para afrontar una temporada en la que volverá a disputar la Champions League.