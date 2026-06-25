El partido de 16avos de la Selección argentina en Miami tiene precios estratosféricos en la reventa oficial de la FIFA

La FIFA dio a conocer los tremendos precios de las entradas de la reventa oficial del encuentro de 16vos de la Selección argentina en la Copa del Mundo.

Los precios por ver a la Selección argentina en Miami están por los aires.

La clasificación de la Selección argentina a los 16avos de final del Mundial 2026 no solo desató la ilusión de los hinchas, sino también una verdadera fiebre por conseguir entradas. Tras el triunfo 2-0 frente a Austria y la posterior victoria de Argelia sobre Jordania, el equipo de Lionel Scaloni aseguró el primer puesto del Grupo J y ya sabe que jugará el próximo 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con el boleto a la siguiente ronda confirmado, miles de fanáticos comenzaron a buscar tickets para acompañar a la Albiceleste en Estados Unidos. Sin embargo, los valores en el mercado de reventa se dispararon y alcanzaron cifras impactantes que dejan en evidencia la enorme expectativa que genera el seleccionado campeón del mundo.

Los precios de las entradas para los 16vos de final del partido de la Selección argentina En el portal oficial de reventa de FIFA, las entradas para el partido de 16avos arrancan en los 5.500 dólares. Un número que contrasta fuertemente con los 360 dólares que costaban originalmente antes del inicio de la Copa del Mundo. Quienes compraron con anticipación hicieron un negocio redondo y evitaron el fuerte incremento generado por la demanda.

5500 dólares es lo que cuesta una entrada para ir a ver a la Selección argentina en Miami. EFE Además, todo indica que los precios podrían seguir escalando. Argentina todavía no conoce a su rival, que saldrá del Grupo H y podría ser España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde. Una vez definido el cruce, se espera una nueva suba en los valores, especialmente si el adversario es una de las selecciones más convocantes del torneo.