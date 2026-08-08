El último adiós a Jorge Messi: los sentidos posteos de los clubes y el mundo del fútbol

La muerte de Jorge Messi a sus 68 años logró conmover al mundo del fútbol no solo en Argentina , sino a lo largo y ancho del planeta. La noticia, difundida de manera oficial en primera instancia por Newell's Old Boys , rápidamente comenzó a replicarse entre el resto de los clubes y países, que expresaron sus condolencias y respetos.

No solamente se han manifestado los equipos en los que jugó su hijo Lionel Messi, como al Selección argentina o el Barcelona, sino que también lo han hecho muchos de sus rivales futbolísticos, como Real Madrid y Rosario Central, la gran mayoría de los clubes argentinos y otras instituciones y personalidades, como la Conmebol y su presidente Alejandro Domínguez, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) o la Ligue 1 de Francia, entre muchas otras.