La decisión de la familia Messi para el último adiós en Rosario a Jorge, papá de Lionel

Ante el fallecimiento de Jorge Messi y la fuerte conmoción que generó la noticia en todo el país, su familia ya tomó una postura respecto de su despedida.

Tras luchar los últimos meses contra una dura enfermedad, Jorge Messi falleció este viernes por la noche en una clínica de Rosario. Tenía 68 años y su delicado estado de salud durante este 2026 lamentablemente hacía prever este triste desenlace.

La noticia, que se confirmó este sábado por la mañana, conmovió fuertemente al mundo del fútbol. Y si bien todavía no hubo un comunicado oficial de la familia de Lionel Messi, ya tienen una decisión tomada respecto del último adiós al padre de la Pulga.

La familia Messi despedirá a Jorge en un ceremonia íntima en Rosario Jorge Messi tendrá una despedida íntima. @leomessi Según pudo averiguar MDZ, el círculo íntimo de Jorge Messi, compuesto por su esposa Celia Cuccittini y sus hijos Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, tiene decidido hacer un velatorio íntimo en su Rosario natal para que lo despidan las personas más cercanas y amigos de la familia, sin ninguna ceremonia pública.

En cuanto a Leo, que debía disputar esta noche con el Inter Miami la segunda fecha de la Leagues Cup ante los Rayados de Monterrey, al conocer la noticia tomó la esperable decisión de darse de baja del encuentro y tomarse un avión privado a Argentina para juntarse con su madre y hermanos.