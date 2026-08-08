Murió Jorge, el papá de Lionel Messi, tras una dura enfermedad

El papá del capitán de la Selección argentina, Jorge Messi, falleció este viernes a las 22 horas. Estaba internado en Rosario.

Más allá de ser el papá de Lionel Messi, Jorge fue una de las figuras más influyentes en la estructura profesional y humana de "la Pulga" . Nacido en Rosario, trabajó durante años como supervisor en una fábrica siderúrgica antes de dedicarse por completo a la gestión de la carrera del futbolista.

Con el paso del tiempo, asumió funciones centrales como representante legal, administrador y consejero estratégico del capitán argentino , acompañándolo en cada una de las etapas más importantes de su trayectoria.

La participación de Jorge Messi fue determinante desde los primeros pasos de Lionel en el fútbol infantil de Grandoli y Newell's Old Boys. Ante las dificultades para afrontar el tratamiento de hormonas de crecimiento de su hijo en Argentina, tomó la decisión de emigrar junto a él a Barcelona . Ese movimiento marcaría un punto de inflexión no solo en la vida de la familia, sino también en la historia del fútbol moderno.

A lo largo de más de dos décadas en la élite del deporte, Jorge Messi mantuvo un perfil bajo y evitó la exposición mediática. Sin embargo, tuvo una participación decisiva detrás de escena.

Su firma y capacidad de negociación estuvieron presentes en las renovaciones contractuales de Lionel con el club catalán y también en los posteriores traspasos al París Saint-Germain y al Inter Miami de Estados Unidos.

¿Cuándo fue la última aparición pública de Jorge Messi?

La última aparición pública de Jorge Messi se registró en noviembre de 2025. En aquella ocasión fue visto en uno de los palcos del Chase Stadium durante un encuentro correspondiente a los playoffs de la Major League Soccer.

Desde entonces, tanto él como su esposa, Celia Cuccittini, eligieron mantener un hermetismo absoluto para atravesar las derivaciones del tratamiento médico lejos de la exposición pública.