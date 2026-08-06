Lionel Messi respondió sobre el rumor de que su hijo Thiago dejaría Inter Miami por el Barcelona: qué dijo

Lionel Messi desmintió los rumores que indicaban que su hijo Thiago podía dejar las divisiones inferiores de Inter Miami para incorporarse a La Masía, la cantera del Barcelona . El delantero argentino fue consultado sobre esa versión durante la llegada del plantel al Nu Stadium y respondió de manera negativa.

La situación ocurrió antes del debut de Inter Miami ante Atlético San Luis por la Leagues Cup. El periodista Bruno Vain se acercó a Messi, que se encontraba junto a Rodrigo De Paul, y le preguntó: "¿Se va Thiaguito?". Ante la consulta, el capitán argentino respondió con un simple "no".

De esta manera, el mayor de los hijos de Messi continuará su formación en Estados Unidos. Thiago tiene 13 años y forma parte de las categorías juveniles de Inter Miami desde 2023, donde se desempeña principalmente como mediocampista.

Messi habló sobre Thiago y descartó su salida del Inter Miami para ir al Barcelona

El rumor sobre un posible regreso a España había surgido por distintos factores relacionados con la historia familiar. Thiago pasó por la Barça Escola entre 2016 y 2019, durante la etapa en la que Lionel Messi todavía jugaba en el club catalán.

Luego de la salida del argentino del Barcelona y su posterior llegada a Inter Miami, Thiago continuó su desarrollo en Estados Unidos. Antes de instalarse en Norteamérica, también tuvo un breve paso por las divisiones inferiores del Paris Saint-Germain.

Además, las versiones habían relacionado su futuro con Barcelona por la cercanía de su cumpleaños número 14, una edad en la que los futbolistas juveniles en España ingresan a una nueva etapa dentro de las categorías federadas.

Messi, como protagonista en Inter Miami

La respuesta del delantero argentino puso fin a la versión sobre una posible incorporación de Thiago a La Masía. Hasta el momento, no existe ninguna comunicación oficial de Inter Miami ni de Barcelona sobre una negociación por el juvenil.

Tras la consulta sobre su hijo, Messi volvió a enfocarse en la actividad deportiva. En su primer partido como titular después del Mundial 2026, marcó dos goles, dio una asistencia y fue determinante en el triunfo de Inter Miami frente a Atlético San Luis por la Leagues Cup.