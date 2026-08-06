Video: la desopilante reacción de Almeyda, próximo DT rival de Inter Miami, al regreso de Messi tras el Mundial
El DT argentino analizó el nivel del capitán de Inter Miami y se refirió con humor a su regreso a la competencia.
Matías Almeyda habló sobre Lionel Messi antes del partido que enfrentará a Rayados de Monterrey con Inter Miami por la segunda fecha de la Leagues Cup. El entrenador argentino destacó el nivel del capitán del equipo estadounidense luego de su actuación en el debut ante Atlético San Luis y se refirió con humor a su regreso a la actividad tras el Mundial 2026.
Inter Miami llega al encuentro después de una victoria por 3-2 ante Atlético San Luis, en un partido en el que Messi fue protagonista con dos goles y una asistencia. Su rendimiento generó elogios, entre ellos los de Almeyda, quien analizó el presente del delantero antes del duelo entre ambos equipos.
El técnico de Rayados realizó declaraciones luego de la derrota de su equipo por 2-1 frente a Orlando City y explicó que observó el estreno del conjunto estadounidense en el certamen internacional.
Almeyda destacó la vigencia de Messi
"Sí, lo vi al partido. Lo vi porque, como se había suspendido este, tuve la posibilidad de ir viéndolo. Y bueno, ¿qué decirles? Es una máquina. Realmente sigue asombrando, a pesar de su edad: tanto talento, tantas ganas de jugar", expresó Almeyda al referirse al presente del futbolista argentino.
El entrenador también hizo referencia al regreso de Messi a la competencia después de su participación en el Mundial 2026 y utilizó una comparación con tono humorístico para remarcar su compromiso con el fútbol.
"Hoy justo les decía a mis compañeros: '¿No tenía ganas de quedarse de vacaciones un poco más? Qué sé yo, irse a un barco, estar con la familia'. Y volvió tan rápido. Pero, evidentemente, ama el fútbol", señaló entre risas.
El deseo de Almeyda antes del duelo ante Inter Miami
Además, el técnico argentino resaltó la motivación que mantiene Messi pese al paso de los años y su continuidad en la alta competencia. "Yo brindo y agradezco que siga habiendo jugadores con esa pasión. Realmente, ese sí que lo tiene todo. Todo, de verdad. Ahora quiere jugar al fútbol. No quiere vacaciones, quiere jugar", afirmó.
Sobre el enfrentamiento que tendrá con el delantero, Almeyda cerró con una frase en tono distendido: "Y bueno, después desear que ese día, no sé, que no tenga muchas ganas... no sé".
El partido entre Rayados de Monterrey e Inter Miami se disputará este sábado desde las 21 (hora argentina) en el Nu Stadium, el escenario del conjunto de Florida que será sede del encuentro por la segunda jornada de la Leagues Cup.