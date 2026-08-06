Video: la desopilante reacción de Almeyda, próximo DT rival de Inter Miami, al regreso de Messi tras el Mundial

El DT argentino analizó el nivel del capitán de Inter Miami y se refirió con humor a su regreso a la competencia.

Matías Almeyda habló sobre Lionel Messi antes del partido que enfrentará a Rayados de Monterrey con Inter Miami por la segunda fecha de la Leagues Cup. El entrenador argentino destacó el nivel del capitán del equipo estadounidense luego de su actuación en el debut ante Atlético San Luis y se refirió con humor a su regreso a la actividad tras el Mundial 2026.

Inter Miami llega al encuentro después de una victoria por 3-2 ante Atlético San Luis, en un partido en el que Messi fue protagonista con dos goles y una asistencia. Su rendimiento generó elogios, entre ellos los de Almeyda, quien analizó el presente del delantero antes del duelo entre ambos equipos.

Matías Almeyda elogió a Lionel Messi antes del partido entre Rayados de Monterrey e Inter Miami por la Leagues Cup. Prensa Inter Miami El técnico de Rayados realizó declaraciones luego de la derrota de su equipo por 2-1 frente a Orlando City y explicó que observó el estreno del conjunto estadounidense en el certamen internacional.

Almeyda destacó la vigencia de Messi "Sí, lo vi al partido. Lo vi porque, como se había suspendido este, tuve la posibilidad de ir viéndolo. Y bueno, ¿qué decirles? Es una máquina. Realmente sigue asombrando, a pesar de su edad: tanto talento, tantas ganas de jugar", expresó Almeyda al referirse al presente del futbolista argentino.

El entrenador también hizo referencia al regreso de Messi a la competencia después de su participación en el Mundial 2026 y utilizó una comparación con tono humorístico para remarcar su compromiso con el fútbol.