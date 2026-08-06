La fuerte decisión que tomaron en Leones FC, el club de la familia Messi, pese a ir cuarto en la C

La institución rosarina, que hace pocos días recibió la visita de Lionel Messi en pleno partido, anunció una noticia inesperada que llamó la atención en el Ascenso.

El club de la familia Messi tomó una decisión que dio que hablar en la Primera C.

El proyecto de Leones de Rosario dio un volantazo inesperado. Si bien se mantiene entre los equipos que hoy disputarían el Reducido por el segundo ascenso a la Primera B, el club vinculado a la familia Messi tomó una decisión que hizo ruido en la categoría.

Leones FC echó a su entrenador A través de un anuncio, la institución rosarina hizo oficial la desvinculación de Franco Ferlazzo. "Agradecemos a Franco su entrega, dedicación y profesionalismo para ayudar al club a escribir las primeras páginas de su historia en el fútbol profesional", fueron las palabras que utilizaron para despedir al entrenador del primer equipo.

La salida llama la atención porque el balance general no era negativo. En la primera temporada de Leones en la Primera C, Ferlazzo dirigió 22 partidos, consiguió siete triunfos, diez empates y apenas cinco derrotas. Además, dejó al equipo cuarto en su zona, a 11 puntos de Luján y con un lugar asegurado, por ahora, en la pelea por el ascenso.

Messi apareció viendo un partido de Leones de Rosario. LPF Play El posible trasfondo de la decisión No obstante, hay un dato que sirve para explicar la decisión. El equipo acumula seis fechas consecutivas sin ganar: empató cuatro partidos y perdió dos. La última victoria fue hace varias semanas, cuando superó 1-0 a Fénix en condición de visitante. Esa racha colmó con la paciencia de los dirigentes, que no dudaron en cesarlo del cargo.