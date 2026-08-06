¡Rompe el mercado! River cerró a Thiago Almada en una compra récord para el fútbol argentino

Luego de que Flamengo se bajara de la negociación, River aceleró y alcanzó un acuerdo total con el Atlético de Madrid por el campeón del mundo. Los detalles.

Desde que se dio a conocer el interés, Thiago Almada hizo lo posible para vestir la camiseta de River. Y en las primeras horas de este jueves se confirmó la noticia que revolucionó todo: el campeón del mundo en Qatar 2022 será el refuerzo estrella del Millonario en este mercado de pases.

Almada es nuevo jugador de River: los detalles de la transferencia Con 25 años, el volante ofensivo surgido de Vélez tomó la decisión de volver al país en total vigencia. Eso, claro, tiene un costo, y en Núñez debieron realizar un esfuerzo que va por fuera de la matrix del fútbol argentino: el acuerdo con el Atlético de Madrid ronda los 20 millones de euros, equivalentes a US$ 23.000.000. Lo más llamativo es que la compra es por la totalidad del pase, y no por el 50% como había trascendido desde un principio.

No es casualidad que la transferencia se haya cerrado justo cuando el Flamengo había desistido de contratar al jugador de la Selección argentina. Si bien la oferta de los brasileños era muy superior a la de River, lo que terminó primando fue la postura del propio Almada, que siempre priorizó al equipo argentino.

Thiago Almada vuelve al fútbol argentino para jugar en River. EFE La idea, entonces, es cerrar por estas horas los detalles finales de la operación para que el futbolista pueda sumarse lo antes posible al plantel de Eduardo Coudet, que atraviesa un momento caótico. Si lo hablado pasa a los papeles, firmará un contrato por tres años y medio con la Banda.