Atento, River: Flamengo tomó una decisión final con Thiago Almada y cambia todo

De manera repentina, River recibió una noticia que puede cambiar por completo su mercado de pases. Cuando parecía que tenía enfrente a un rival imposible de igualar desde lo económico, desde Brasil llegó la confirmación que más esperaban en Núñez: Flamengo se cansó de esperar y no seguirá negociando por Thiago Almada.

El aviso había llegado hace apenas unas horas por medio de José Boto, director deportivo del club brasileño, quien lanzó un fuerte ultimátum público que sonó a sentencia: "No fui a la Argentina para convencer al Almada, porque sería estúpido que tuviera que ir a convencerlo de la grandeza del Flamengo. Había varios asuntos allí y uno de ellos era el de Almada. Fui allí a dejar claro que no vamos a entrar en subastas". Y lo cierto es que cumplió.

El motivo por el que Flamengo decide bajarse de la negociación por Thiago Almada El factor determinante terminó siendo la postura del campeón del mundo, que siempre priorizó el interés del Millonario. Según reveló la periodista brasileña Raisa Simplicio, el Mengao dio por cerrada la novela, a punto tal de que ya salió a buscar reemplazante: el elegido es Luiz Enrique, delantero brasileño que milita en el Zenit de Rusia, una señal inequívoca de que la dirigencia carioca dio vuelta la página.

Flamengo desistió de contratar a Thiago Almada. Instagram @thiago_almada23 River tiene el camino allanado: qué falta para que el campeón del mundo sea refuerzo La noticia vale oro para River. No solo porque se sacó de encima a su principal competidor, sino porque también desapareció una oferta muy difícil de igualar: Flamengo estaba dispuesto a pagar € 30.000.000 por el 50% del pase, mientras que el Millonario puso sobre la mesa € 20.000.000 por ese mismo porcentaje.