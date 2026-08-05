A Gaby Milito le preguntaron por el rumor de que River lo querría como DT si se va Coudet: qué respondió

Gabriel Milito, DT de las Chivas de México, fue consultado sobre una versión que lo vincula con el Millonario ante una posible salida de Coudet. Su respuesta.

En medio del delicado presente que atraviesa River y de las versiones que ponen en duda la continuidad de Eduardo Coudet, Gabriel Milito fue consultado por primera vez sobre los rumores que lo señalan como posible candidato para asumir en el banco del Millonario. El entrenador de la Chivas de Guadalajara fue tajante y dejó en claro cuál es hoy su prioridad.

Durante la conferencia de prensa previa al debut del equipo mexicano ante Los Angeles FC por la Leagues Cup, el ex DT de Estudiantes e Independiente evitó alimentar las especulaciones: "No tengo nada para decir. Ya algo me conocen. Tengo un compromiso muy grande con Chivas y estoy enfocado solamente en Chivas", respondió cuando le preguntaron por la posibilidad de dirigir a River.

Gaby Milito evitó meterse en la polémica acerca de los rumores que lo vinculan con River X @TVCDeportes Lejos de dejar una puerta abierta, Milito reforzó su postura y remarcó que su único objetivo pasa por el conjunto mexicano: "Mi compromiso es con este club, intentar llevarlo -junto a los jugadores y dirigentes- a poder conseguir algún título. Es mi único objetivo", afirmó el entrenador, que tiene contrato con Guadalajara hasta junio de 2027.

El nombre de Milito comenzó a sonar con fuerza luego de la información revelada por el periodista Hernán Castillo en Radio con Vos, quien aseguró que la dirigencia de River lo tendría en carpeta como principal alternativa en caso de ponerle fin al ciclo de Coudet. La derrota frente a Rosario Central y el flojo arranque del semestre incrementaron las versiones sobre un posible cambio de entrenador.