¡Es oficial! Franco Mastantuono se va del Real Madrid y jugará a préstamo en la Fiorentina

Mastantuono no era considerado por Mourinho, por lo que el Merengue acordó su préstamo a la Viola para que sume minutos y continuidad en la Serie A.

Franco Mastantuono ya tiene nuevo club para la temporada 2026/27. Después de quedar relegado en la consideración de José Mourinho en el Real Madrid, el juvenil argentino continuará su carrera en la Fiorentina, que acordó con el conjunto español un préstamo por una temporada para potenciar su crecimiento en el fútbol europeo.

Franco Mastantuono jugará un año a préstamo en la Fiorentina El acuerdo, según informó el periodista Fabrizio Romano, será por un año, por lo que el ex River defenderá la camiseta de la Viola durante toda la campaña 2026/27 y regresará al Real Madrid a mediados del próximo año. La operación se cerró este miércoles, luego de varios días de negociaciones entre ambas instituciones.

BREAKING: Franco Mastantuono on loan to Fiorentina, here we go!



Agreement reached with Real Madrid this morning, loan move for the Argentinian talent who joins the Italian club.



Mastantuono will return to Real Madrid in June 2027. pic.twitter.com/s4GxiQ7lYg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026 La decisión de cederlo ya estaba tomada desde hace tiempo. Mastantuono disputó los dos primeros amistosos de la pretemporada, pero luego dejó de ser convocado por Mourinho, quien consideró que lo mejor para su desarrollo era sumar continuidad en otro equipo. El propio futbolista buscaba resolver su futuro cuanto antes para incorporarse a la pretemporada de su nuevo club desde el inicio.

En medio de las versiones sobre su futuro, River llegó a ilusionarse con un posible regreso del zurdo. Sin embargo, desde el Real Madrid siempre dejaron en claro que la prioridad era mantenerlo en Europa, una condición que terminó inclinando definitivamente la balanza a favor de la Fiorentina.