¡Es oficial! Franco Mastantuono se va del Real Madrid y jugará a préstamo en la Fiorentina
Mastantuono no era considerado por Mourinho, por lo que el Merengue acordó su préstamo a la Viola para que sume minutos y continuidad en la Serie A.
Franco Mastantuono ya tiene nuevo club para la temporada 2026/27. Después de quedar relegado en la consideración de José Mourinho en el Real Madrid, el juvenil argentino continuará su carrera en la Fiorentina, que acordó con el conjunto español un préstamo por una temporada para potenciar su crecimiento en el fútbol europeo.
Franco Mastantuono jugará un año a préstamo en la Fiorentina
El acuerdo, según informó el periodista Fabrizio Romano, será por un año, por lo que el ex River defenderá la camiseta de la Viola durante toda la campaña 2026/27 y regresará al Real Madrid a mediados del próximo año. La operación se cerró este miércoles, luego de varios días de negociaciones entre ambas instituciones.
La decisión de cederlo ya estaba tomada desde hace tiempo. Mastantuono disputó los dos primeros amistosos de la pretemporada, pero luego dejó de ser convocado por Mourinho, quien consideró que lo mejor para su desarrollo era sumar continuidad en otro equipo. El propio futbolista buscaba resolver su futuro cuanto antes para incorporarse a la pretemporada de su nuevo club desde el inicio.
En medio de las versiones sobre su futuro, River llegó a ilusionarse con un posible regreso del zurdo. Sin embargo, desde el Real Madrid siempre dejaron en claro que la prioridad era mantenerlo en Europa, una condición que terminó inclinando definitivamente la balanza a favor de la Fiorentina.
Los números de Mastantuono en el Real Madrid
La cesión también responde al irregular primer año de Mastantuono en la Casa Blanca. Pese a las enormes expectativas que despertó tras su llegada desde River, el argentino nunca logró afianzarse como titular: disputó 35 partidos, inició 17 desde el arranque, convirtió tres goles y no registró asistencias. Ahora buscará relanzar su carrera en la Serie A y demostrar el potencial que lo convirtió en una de las mayores promesas del fútbol argentino.