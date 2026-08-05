Mazazo para Estudiantes a horas del choque con Boca: uno de sus referentes es baja por un cuadro febril

A horas del partido en el Tomás Adolfo Ducó, Estudiantes sabe que no contará con una de sus grandes figuras para visitar al Xeneize de Arruabarrena.

Uno de los referentes de Estudiantes no estará presente ante Boca.

Estudiantes sufrió una baja inesperada en la previa del partido pendiente ante Boca por la segunda fecha del Torneo Clausura. Fernando Muslera fue desafectado de la concentración en las últimas horas tras presentar un cuadro gripal con fiebre y no será de la partida este miércoles en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el Xeneize hará de local.

Fernando Muslera es baja en Estudiantes para visitar a Boca La noticia no tardó en despertar un inevitable recuerdo. Es que el experimentado arquero uruguayo ya había atravesado una situación similar durante el Mundial 2026, cuando disputó el encuentro frente a España con fiebre, cometió un error en uno de los goles y terminó siendo reemplazado en el entretiempo de la eliminación de Uruguay.

Con el objetivo de evitar cualquier complicación, el cuerpo médico del Pincha decidió preservarlo y seguirá su evolución día a día para intentar que llegue en condiciones al compromiso del sábado frente a Deportivo Riestra. En Estudiantes son optimistas, aunque no quieren apresurar su regreso.

Fernando Muslera no atajará ante Boca por un cuadro febril. Fotobaires La ausencia de Muslera llega, además, en un momento muy positivo desde lo futbolístico. El uruguayo venía de ser una de las grandes figuras en el triunfo 3-0 sobre Defensa y Justicia, donde atajó un penal y recibió una ovación de los hinchas, que dejaron atrás las críticas surgidas tras su actuación en la Copa del Mundo.