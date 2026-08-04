La inusual decisión del Vasco Arruabarrena en Boca para el duelo pendiente ante Estudiantes

Boca enfrentará este miércoles al Pincha en el Tomás Adolfo Ducó y su entrenador repetirá una medida que no es habitual, pero que al mismo tiempo genera alivio.

Boca se pondrá al día en el Torneo Clausura cuando reciba este miércoles a Estudiantes, con el extra de que el Xeneize hará de local en el estadio Tomás Adolfo Ducó por las malas condiciones del césped de la Bombonera. Sin embargo, el cambio de sede no será la única situación inédita.

En la previa del duelo pendiente de la segunda fecha, Rodolfo Arruabarrena confirmó la lista de convocados y tomó una decisión que llamó la atención: no tocó absolutamente nada. Por tercer partido consecutivo, el entrenador repitió los mismos 24 futbolistas que ya habían viajado a Chile para enfrentar a O'Higgins por la Sudamericana, en lo que fue la agónica clasificación por penales, y que luego estuvieron disponibles en el 2-2 contra Newell's en Rosario.

La explicación pasa por el buen estado físico del plantel. A pesar de la seguidilla, Boca no sumó nuevos lesionados ni jugadores con molestias importantes, algo que sufrió y mucho durante el primer semestre del año.

La lista de convocados de Boca para el partido pendiente con Estudiantes ¡ !#Clausura2026EstudiantesMiércoles 05/0819:00Estadio Tomás Adolfo Ducó@ElCanaldeBoca #DaleBoca pic.twitter.com/gplkoABfQt — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 4, 2026 Las únicas ausencias que continúan siendo una preocupación son las de Carlos Palacios y Adam Bareiro. Ambos siguen recuperándose de sus respectivas lesiones y todavía no recibieron el alta médica para volver a las canchas.