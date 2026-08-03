El 9 que la rompió en Qatar 2022, jugó el Mundial 2026, fue ofrecido a Boca y a Arruabarrena le gusta

Con un cupo disponible para incorporar y una plaza de extranjero liberada por la salida de Saracchi, Boca avanza por un delantero de trayectoria internacional.

El goleador de Qatar 2022 que fue ofrecido a Boca y seduce al Vasco Arruabarrena.

Boca parece haber encontrado al 9 que estaba buscando. El nombre que ganó fuerza en las últimas horas es el de Enner Valencia, el experimentado atacante ecuatoriano que acaba de quedar libre tras rescindir su contrato con Pachuca de México y que fue ofrecido al Xeneize para reforzar el plantel de Rodolfo Arruabarrena.

El interés es concreto y en el club consideran que reúne experiencia, liderazgo y jerarquía para un equipo que viene mostrando dificultades para convertir.

Enner Valencia, del brillo en Qatar al Mundial 2026 Boca busca peso ofensivo y apunta a un delantero con recorrido mundialista. ¿Se viene Enner Valencia a la Bombonera? A sus 36 años, Valencia sigue siendo una referencia de la selección de Ecuador. Fue titular en los cuatro partidos que disputó su selección en el Mundial 2026 y llegó a la cita como uno de los líderes del plantel. Además, ya había sido una de las figuras ecuatorianas en Qatar 2022, donde convirtió dos goles en el partido inaugural ante el anfitrión Qatar y otro frente a Países Bajos. En las últimas Eliminatorias también tuvo números destacados, con seis goles y dos asistencias en 14 encuentros.

La búsqueda de un centrodelantero responde principalmente a la situación física de Adam Bareiro. El paraguayo mostró una evolución favorable y por ahora no será operado de su hernia lumbar, pero todavía no tiene fecha definida para volver a competir. A eso se suma la falta de gol que Boca arrastra en el inicio del semestre, una preocupación compartida entre la dirigencia y el cuerpo técnico.

Cómo Boca abrió espacio para incorporar Boca liberó un cupo de extranjero con la transferencia de Marcelo Saracchi al Houston Dynamo de la MLS. Fotobaires El panorama se acomodó en las últimas horas para que la negociación pueda avanzar. Boca liberó un cupo de extranjero con la transferencia de Marcelo Saracchi y además consiguió lugares para incorporar gracias a las cesiones de Íker Zufiaurre al Albion de Uruguay y de Santiago Zampieri, que está muy cerca de sumarse al Montevideo City Torque. Con esas operaciones, el club mantiene abierta la posibilidad de sumar refuerzos pese al cierre formal del mercado.