Rosario Central le puso suspenso a la llegada de Maximiliano Salas a Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia y River ya acordaron la operación, pero la irrupción de Rosario Central hizo que Maxi Salas aún no defina su futuro.

Maxi Salas esta muy cerca de la Lepra, pero su llegada aun no se oficializa.

El mercado de pases volvió a dar un giro inesperado para Independiente Rivadavia. Cuando todo indicaba que Maximiliano Salas estaba muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del equipo de Alfredo Berti, la irrupción de Rosario Central cambió el escenario y dejó la operación en suspenso.

Según trascendió en las últimas horas, el conjunto rosarino realizó un sondeo por el delantero de River Plate y ya inició gestiones para intentar incorporarlo. Esa aparición provocó que las conversaciones entre la Lepra y el futbolista quedaran momentáneamente frenadas. Sobre todo por decisión del delantero ya que entre los clubes estaba todo acordado.

Rosario Central le puso suspenso a la llega de Maximiliano Salas a Independiente Rivadavia





Independiente Rivadavia quiere a Maxi Salas, pero por ahora las negociaciones están frenadas. Instagram @riverplate La dirigencia de Independiente Rivadavia mantiene el optimismo respecto de la llegada del atacante, considerado una de las prioridades para reforzar el plantel en este tramo de la temporada. Sin embargo, el interés del Canalla obligó a replantear el panorama y ahora el desenlace quedó abierto.

En Rosario Central consideran que Salas puede aportar jerarquía al ataque y comenzaron a negociar las condiciones para sumarlo al equipo de Arroyito, lo que generó un freno en una operación que parecía encaminada hacia Mendoza.