Rosario Central le puso suspenso a la llegada de Maximiliano Salas a Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia y River ya acordaron la operación, pero la irrupción de Rosario Central hizo que Maxi Salas aún no defina su futuro.
El mercado de pases volvió a dar un giro inesperado para Independiente Rivadavia. Cuando todo indicaba que Maximiliano Salas estaba muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del equipo de Alfredo Berti, la irrupción de Rosario Central cambió el escenario y dejó la operación en suspenso.
Según trascendió en las últimas horas, el conjunto rosarino realizó un sondeo por el delantero de River Plate y ya inició gestiones para intentar incorporarlo. Esa aparición provocó que las conversaciones entre la Lepra y el futbolista quedaran momentáneamente frenadas. Sobre todo por decisión del delantero ya que entre los clubes estaba todo acordado.
Rosario Central le puso suspenso a la llega de Maximiliano Salas a Independiente Rivadavia
La dirigencia de Independiente Rivadavia mantiene el optimismo respecto de la llegada del atacante, considerado una de las prioridades para reforzar el plantel en este tramo de la temporada. Sin embargo, el interés del Canalla obligó a replantear el panorama y ahora el desenlace quedó abierto.
En Rosario Central consideran que Salas puede aportar jerarquía al ataque y comenzaron a negociar las condiciones para sumarlo al equipo de Arroyito, lo que generó un freno en una operación que parecía encaminada hacia Mendoza.
Por el momento, ninguna de las instituciones da la negociación por caída. En Independiente Rivadavia esperan una definición del jugador antes de avanzar con otras alternativas, mientras que Rosario Central busca convencer al delantero para que continúe su carrera en el fútbol rosarino.
Las próximas horas serán determinantes para conocer el futuro de Maximiliano Salas. Lo que hasta hace poco parecía un refuerzo casi asegurado para la Lepra hoy se transformó en una disputa entre dos clubes que buscan quedarse con uno de los nombres más codiciados de este mercado de pases.