Qué tan cerca, o tan lejos, está Independiente Rivadavia de contratar a Maxi Salas

Independiente Rivadavia sacudió el avispero del mercado de pases y en las últimas horas se conoció que inició gestiones por el delantero Maximiliano Salas , uno de los jugadores que se encuentran excluidos del plantel de River y entrenando de forma apartada.

Más allá de la decisión del cuerpo técnico de la Lepra de no contratar nuevos jugadores, la directiva avanzó para contar con los servicios del atacante que fue campeón de la Copa Sudamericana con Racing en 2024.

Y si bien el torneo Clausura ya está en marcha, la idea es que el futbolista pueda sumarse en estos días y que logre ponerse a punto para la serie contra Fluminense , por los octavos de final de la Copa Libertadores de América , prevista para mediados de agosto.

Salas es uno de los quince futbolistas de River que fueron marginados por la dirigencia con el objetivo que puedan salir del club en el actual mercado de pases debido a los altos salarios que perciben.

El delantero de 28 años llegó al club a mediados del año pasado procedente de la Academia , en un pase que generó mucha polémica por las formas en que se dio. Hasta ahora, el correntino jugó 37 partidos con el Millonario y anotó 7 goles.

La situación de los futbolistas que fueron borrados por River sigue generando polémica. Maxi Salas / Instagram

Tras el primer semestre, los directivos tomaron la decisión de separar a Salas y a otros jugadores, quienes se encuentran entrenando en un sector del River Camp que está en construcción, por lo que antes de cada práctica deben cambiarse dentro de un container que hace las veces de vestuario.

Cómo está la negociación

Después de algunos llamados entre ambas dirigencias, hay un punto en cuestión que frenó todo tipo de posibilidades de que el atacante llegue a Mendoza.

Según pudo averiguar MDZ, en Independiente Rivadavia buscan que River se haga cargo de una buena parte del sueldo que percibe el jugador, pero desde Núñez se mostraron reacios, por ahora, a tomar esa responsabilidad. Si la CD del Millonario no da el brazo a torcer, es posible que el pase se termine por caer en las próximas horas.