Presenta:

Deportes

|

Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia no pudo plasmar la superioridad y empató 0-0 ante Atlético Tucumán

En su debut, el equipo de Alfredo Berti hizo figura al arquero del Decano pero de igual manera no le alcanzó para llevarse los tres puntos a Mendoza.

MDZ Deportes

Independiente Rivadavia debutó en el Clausura con un 0-0 con sabor a poco.&nbsp;

Independiente Rivadavia debutó en el Clausura con un 0-0 con sabor a poco. 

Foto: @ATOficial

Independiente Rivadavia empató sin goles en su visita a Atlético Tucumán por la primera fecha del Torneo Clausura. El equipo de Alfredo Berti fue superior y convirtió en figura al arquero rival a lo largo de todo el partido, pero no pudo llevarse los tres puntos del estadio Monumental José Fierro.

Nota en construcción...

El minuto a minuto de Atlético Tucumán - Independiente Rivadavia

Archivado en

Notas Relacionadas