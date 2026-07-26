Independiente Rivadavia no pudo plasmar la superioridad y empató 0-0 ante Atlético Tucumán
En su debut, el equipo de Alfredo Berti hizo figura al arquero del Decano pero de igual manera no le alcanzó para llevarse los tres puntos a Mendoza.
Independiente Rivadavia empató sin goles en su visita a Atlético Tucumán por la primera fecha del Torneo Clausura. El equipo de Alfredo Berti fue superior y convirtió en figura al arquero rival a lo largo de todo el partido, pero no pudo llevarse los tres puntos del estadio Monumental José Fierro.
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