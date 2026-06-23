"El futuro llegó": el mensaje de Alfredo Berti que ilusiona a todo Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia inició la pretemporada y su entrenador, Alfredo Berti, dejó una fuerte reflexión sobre el esfuerzo, la mejora y la competencia.

Independiente Rivadavia puso primera de cara al segundo semestre y lo hizo con un emotivo video difundido en sus redes sociales oficiales. Las imágenes muestran el regreso del plantel a los entrenamientos y tienen como protagonista principal al entrenador Alfredo Berti, quien dejó un mensaje cargado de motivación para sus dirigidos.

"El futuro llegó, ya está acá. Ahora depende de nosotros. Quiero que hagan una gran pretemporada, que compitan como lo vienen haciendo. Esa es la base de este grupo: la competencia, las ganas de mejorar. Si yo mejoro, mejora mi compañero, y así tenemos que seguir manejándolo, muchachos", expresa el entrenador en una de las secuencias más destacadas de la producción audiovisual.

Alfredo Berti y su mensaje a todo Independiente Rivadavia Alfredo Berti, el protagonista del video. Mientras se escuchan las palabras del DT, el video muestra al plantel trabajando intensamente en los primeros días de preparación. También aparecen los integrantes del cuerpo técnico, kinesiólogos, médicos y todo el equipo profesional que acompaña el día a día del conjunto azul.

La pieza busca transmitir el espíritu con el que la Lepra afrontará la segunda parte de la temporada, reforzando valores como el compromiso, el esfuerzo colectivo y la superación permanente.