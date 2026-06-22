Independiente Rivadavia inició la pretemporada con una ausencia llamativa y tres bajas confirmadas

La Lepra volvió a los entrenamientos. Villa faltó por la mañana, mientras que Arenas, Dadín y Muro dejarán el club.

Independiente Rivadavia inició este lunes los trabajos de pretemporada de cara a un semestre que tendrá desafíos importantes como la Copa Argentina y la Supercopa Argentina. La principal novedad de la jornada fue la ausencia de Sebastián Villa en el entrenamiento matutino, aunque el colombiano participó de las actividades programadas para la tarde.

El plantel comandado por Alfredo Berti realizó una primera práctica enfocada principalmente en tareas de reacondicionamiento físico, buscando recuperar ritmo luego del receso. Con el correr de los días, el cuerpo técnico comenzará a profundizar los trabajos futbolísticos y a delinear el equipo para los compromisos que se aproximan.

Ausencias en Independiente Rivadavia Entre las ausencias confirmadas estuvieron Nahuel Arenas y Bautista Dadín, quienes ya no forman parte del plantel y se transformaron en las dos primeras bajas de la Lepra para esta etapa. A ellos se sumará Tomás Muro, cuya salida también está definida y será la tercera desvinculación del conjunto azul.