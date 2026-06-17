Boca hizo su oferta: ¿Cuánto pide Independiente Rivadavia por Sebastián Villa?

Boca ofertó de palabra 4 millones de dólares y tres jugadores por Sebastián Villa. Independiente Rivadavia pretende acercarse a la cláusula.

Sebastián Villa en el medio de las negociaciones entre Boca y la Lepra.

Boca Juniors realizó su primera oferta formal (no por escrito e informal) para quedarse con los servicios de Sebastián Villa. El club de la Ribera presentó una propuesta que incluye 4 millones de dólares más un porcentaje de los pases de tres futbolistas que no son tenidos en cuenta.

Sin embargo, la oferta no tuvo una recepción completamente favorable en Independiente Rivadavia. La dirigencia azul considera que el monto aún está lejos de las pretensiones económicas del club y espera una mejora sustancial para avanzar en una negociación.

Sebastián Villa en el medio de la negociación entre Boca y la Lepra. Alf Ponce Mercado / MDZ Desde el Parque mantienen una postura firme: la intención de Independiente Rivadavia es acercarse lo máximo posible a la cláusula de rescisión del delantero, una cifra que consideran acorde al valor deportivo y de mercado del jugador. La Lepra pretende acercarse a 7 millones en una cuota u 8 millones en dos cuotas.

Por el momento no existe un acuerdo entre las partes, aunque las conversaciones continúan abiertas y no se descarta que Boca presente una nueva propuesta en los próximos días para intentar destrabar la operación. De ambas partes existe buena predisposición para seguir negociando.