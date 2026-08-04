Barcelona prepara un último intento para fichar a Julián Álvarez: de qué se trata

Pese a las constantes negativas del Atlético de Madrid, el Barcelona sigue sin desistir en su intención de quedarse con Julián Álvarez en este mercado de pases.

El Barcelona mantendrá una nueva reunión con directivos del Atlético de Madrid con el objetivo de incorporar a Julián Álvarez, una de las principales novelas del mercado veraniego europeo. Según informó Noticias Argentinas, por parte del club catalán viajarán su director deportivo y jefe de scouting, los portugueses Deco y João Amaral, para tratar de llegar a un acuerdo por él.

El mismo sería el último intento por parte de la institución blaugrana para hacerse con la ficha del atacante argentino de 26 años, a 11 días del comienzo de la temporada 2026/27 de LaLiga, en la que el equipo Culé buscará defender el bicampeonato.

Los detalles de la última jugada del Barcelona por Julián Álvarez A la novela entre Julián Álvarez, Barcelona y Atlético de Madrid le queda un último capítulo. EFE La novela que involucra a Julián Álvarez, el Barcelona y el Atlético de Madrid continúa con un nuevo intento por parte del club blaugrana de hacerse con la ficha del futbolista. Acorde a lo trascendido, desde la institución catalana se acercarán a Madrid Deco y João Amaral, para tener reuniones con el mánager del futbolista, que ha expresado sus intenciones de realizar el traspaso, aunque el conjunto colchonero se oponga y quiera hacer respetar el contrato firmado.

Siendo un intento de incorporación que comenzó a finales de mayo de este año, las primeras ofertas del Barcelona alcanzaban los 100 millones de euros, aunque el Atlético se mantuvo firme en su postura: no aceptará ningún monto inferior a los 150 millones.

Además, desde la dirigencia del Atlético se utilizaron diversas estrategias, entre las que están hacer respetar el contrato firmado por el futbolista, que lo ata al equipo que dirige Diego "Cholo" Simeone hasta mediados de 2030, distintas burlas por redes sociales e incluso la amenaza de iniciar acciones legales, al considerar injusta la forma de acercarse a los medios del Barcelona.