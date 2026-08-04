La familia de Julián Álvarez Guardia pidió apartar a la fiscal de la causa: "Está a favor de ella"

La investigación por el asesinato de Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que murió tras recibir una puñalada en el cuello en la ciudad de Resistencia, sumó un nuevo capítulo. La familia de la víctima anunció que solicitará el apartamiento de la fiscal Ana González de Pacce, al considerar que perdió la imparcialidad en la conducción de la causa.

El planteo será presentado este miércoles ante la Procuración General de Chaco por el abogado de la familia, Juan Arregin, quien cuestionó con dureza el accionar de la funcionaria judicial.

"La fiscal claramente está a favor de la asesina, por lo que no puede seguir al frente de la investigación", sostuvo el letrado al fundamentar el pedido en clara referencia a Victoria Cantero , expareja de Julián.

Según explicó Arregin, la decisión fue tomada tras una reunión con los familiares de Julián, quienes consideran que la fiscal habría adelantado criterio sobre los hechos, perdió la objetividad y no garantizó los derechos que establece la Ley de Víctimas.

Además, señalaron que no se conformó el equipo fiscal interdisciplinario previsto por la normativa vigente para este tipo de investigaciones.

La resolución sobre el pedido quedará ahora en manos de la Procuración General de la provincia.

Imputada por homicidio agravado

La principal acusada es Luz Victoria Cantero, novia de la víctima, quien permanece detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, ambos mantuvieron una discusión dentro de la vivienda que compartían y, en ese contexto, la joven hirió a Julián con un arma blanca.

El joven fue trasladado de urgencia a un centro de salud, pero falleció como consecuencia de una profunda lesión en el cuello que le provocó un paro cardiorrespiratorio.

Según consta en la investigación, Cantero reconoció ante los efectivos policiales haber herido a su pareja.

Niegan una pelea con Julián Álvarez Guardia

Los allegados de Julián rechazan la reconstrucción realizada por la fiscalía y sostienen que no existió una pelea mutua.

Afirman que el joven era víctima de reiterados episodios de violencia por parte de su pareja y que ocultaba esa situación a su entorno.

Leticia, hermana de la víctima, aseguró que en varias oportunidades Julián aparecía con golpes y hematomas que atribuía a terceros, aunque después terminaba confesando que las agresiones provenían de Cantero.

Uno de los puntos que más preocupa a la familia es la desaparición del teléfono celular de Julián.

Según denunciaron, el dispositivo permaneció encendido durante varias horas después de confirmarse la muerte del joven y, durante ese lapso, sus cuentas en redes sociales fueron vaciadas.

Los familiares sostienen que la imputada administraba las claves de acceso del teléfono y de las redes sociales de la víctima, por lo que reclamaron que la Justicia determine qué ocurrió con el aparato y quién tuvo acceso a su contenido tras el crimen.

Mientras la causa continúa avanzando, la familia realizará una permanencia frente a la Procuración General para exigir respuestas y reclamar que la investigación sea encabezada por otro fiscal.

La decisión sobre la continuidad o el apartamiento de Ana González de Pacce será clave para el futuro del expediente y para el rumbo que tomará la investigación del crimen que conmocionó a la provincia de Chaco.