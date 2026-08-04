"Me defendí y reaccioné", Victoria Cantero confesó que apuñaló a su novio tras una discusión

La investigación por el homicidio de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, ocurrido en la ciudad de Resistencia, Chaco , sumó un elemento clave luego de que la principal acusada, Victoria Luz Cantero , reconociera haber atacado a su pareja con un arma blanca durante una discusión .

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, la joven declaró: " Me defendí y reaccioné ", al brindar su versión de los hechos durante la investigación.

La fiscal a cargo del caso sostuvo que, según las primeras evidencias y testimonios reunidos, la pareja mantenía una relación conflictiva y existían antecedentes de denuncias por episodios de violencia que no prosperaron judicialmente.

La investigación determinó que ambos mantuvieron una fuerte discusión dentro de la vivienda que compartían. En ese contexto, Cantero tomó un cuchillo y le provocó una herida mortal en el cuello a Álvarez Guardia.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Perrando, donde fue intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, falleció a raíz de un shock hipovolémico provocado por la gravedad de la lesión.

"Me defendí y reaccioné"

Durante su declaración, la acusada aseguró que actuó en defensa propia. Esa versión será ahora contrastada con las pruebas periciales, los testimonios incorporados al expediente y los informes forenses para determinar cómo se desarrolló el hecho y si existen elementos que respalden su relato.

Mientras avanza la investigación, familiares de Matías Álvarez rechazaron la explicación de la imputada y sostienen que el joven fue víctima de un homicidio. Una de sus hermanas aseguró públicamente que la relación entre ambos era "tóxica" y reclamó justicia por el joven, al tiempo que negó que la víctima haya podido defenderse durante el ataque.

Victoria Luz Cantero permanece detenida e imputada provisoriamente por homicidio, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para definir la calificación definitiva del hecho y determinar las circunstancias en que ocurrió el crimen.