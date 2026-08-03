"¿Te pegó otra vez?": las fotos y chats que muestran la violencia que sufría el joven asesinado por la novia en Chaco

Mientras la investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia avanza en Chaco , comenzaron a circular en redes sociales una serie de imágenes, capturas de conversaciones y publicaciones que, según la familia del joven, evidencian un presunto historial de violencia ejercido por Victoria Cantero , la mujer de 25 años detenida e imputada por el homicidio.

Las capturas muestran fotografías que Julián enviaba a personas de su entorno con hematomas, enrojecimientos y lesiones visibles en el rostro .

En una de las conversaciones de WhatsApp puede leerse un mensaje en el que le preguntan: "¿Te pego otra vez?" . También aparecen registros de llamadas, audios y nuevas imágenes de golpes que, de acuerdo con los allegados, corresponderían a distintos episodios ocurridos durante la relación.

En otra historia compartida por un amigo cercano tras el crimen, se exhiben esas fotografías junto a un duro mensaje dirigido a la acusada: "Me mandan estas cosas y lo único que puedo pensar es que quiero que te pudras en la cárcel . Que el fiscal te dé la máxima pena, porque esto lo buscaste, lo planeaste y lo ejecutaste sabiendo lo que hacías".

Las imágenes comenzaron a viralizarse pocas horas después de que se conociera el asesinato de Julián, quien murió tras recibir una puñalada en el tórax durante una discusión con su pareja en Resistencia. Por el hecho, Victoria Cantero permanece detenida mientras la Fiscalía reúne pruebas para reconstruir cómo ocurrió el crimen.

Los posteos que volvieron a quedar bajo la lupa

A las fotografías de las presuntas agresiones se sumaron nuevas capturas de publicaciones que la propia Victoria Cantero habría compartido en redes sociales antes del crimen y que ahora son señaladas por familiares y usuarios como parte del contexto de la causa.

Entre ellas aparece un posteo con la frase: "Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida", además de imágenes compartidas en Facebook con mensajes sobre ejercer violencia contra una pareja y otras publicaciones que hacen referencia al uso de armas o a relaciones atravesadas por el maltrato.

Facebook

También comenzó a circular una captura de un video con la frase: "Yo nunca le voy a prohibir nada a mi hombre porque él es libre de escoger dónde quiere que le encaje el cuchillo". Otra publicación compartida por allegados sostiene: "Más cositas que me van pasando, que demuestran que sí lo planeaste".

Hasta el momento, esas publicaciones forman parte del material difundido por familiares y personas cercanas a la víctima, pero no fueron incorporadas públicamente como prueba judicial dentro del expediente.

Sin embargo, se suman a los testimonios recogidos por la investigación, que indican que la relación entre Cantero y Álvarez Guardia estaba marcada por episodios de violencia y que el entorno del joven le había recomendado poner fin al vínculo por temor a que ocurriera un desenlace grave.