Dictaron secreto de sumario por la muerte de Mailén: qué se sabe del femicidio en Mar del Plata

La medida regirá durante 48 horas. Los dos serenos detenidos se negaron a declarar y la Justicia analiza cámaras de seguridad, peritajes y la reconstrucción de las últimas horas.

Mailén salió de su casa por una entrevista laboral y fue hallada sin vida en la playa.

La investigación por el femicidio de Johana Mailén Antonich, de 24 años, quedó bajo secreto de sumario por decisión del fiscal Carlos Russo. La medida fue adoptada este lunes y se mantendrá hasta el miércoles por la mañana, mientras avanzan las diligencias para esclarecer el crimen ocurrido en un balneario de la zona sur de Mar del Plata.

Los detenidos son Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, quienes trabajaban como serenos en el predio donde fue encontrado el cuerpo. Ambos fueron trasladados a los tribunales marplatenses, pero se negaron a declarar y continuarán privados de su libertad mientras se define su responsabilidad en el hecho.

Los detenidos serán indagados este lunes. Policía bonaerense Las últimas horas de Mailén Según la reconstrucción incorporada a la causa, Mailén salió de su casa durante la tarde del sábado 1 de agosto para asistir a una supuesta entrevista laboral. Días antes había publicado en Facebook que buscaba trabajo y un hombre le ofreció tareas de limpieza en un hotel. También le solicitó una fotografía para confeccionar un carnet y la citó en un lugar denominado “Balneario Punta Mogotes Cero”, que no existe.

Johana Mailén Antonich, de 24 años, fue hallada sin vida en Mar del Plata. X La joven dejó a sus hijos al cuidado de familiares y viajó hasta la zona en un vehículo solicitado mediante una aplicación. Cerca de las 17 envió una fotografía a su familia desde el lugar, pero luego dejó de responder.

Un tío y un primo se acercaron al balneario que aparecía en la imagen y afirmaron que uno de los serenos se mostró nervioso e intentó impedirles el ingreso. Más tarde, la familia denunció su desaparición.