Dictaron secreto de sumario por la muerte de Mailén: qué se sabe del femicidio en Mar del Plata
La medida regirá durante 48 horas. Los dos serenos detenidos se negaron a declarar y la Justicia analiza cámaras de seguridad, peritajes y la reconstrucción de las últimas horas.
La investigación por el femicidio de Johana Mailén Antonich, de 24 años, quedó bajo secreto de sumario por decisión del fiscal Carlos Russo. La medida fue adoptada este lunes y se mantendrá hasta el miércoles por la mañana, mientras avanzan las diligencias para esclarecer el crimen ocurrido en un balneario de la zona sur de Mar del Plata.
Los detenidos son Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, quienes trabajaban como serenos en el predio donde fue encontrado el cuerpo. Ambos fueron trasladados a los tribunales marplatenses, pero se negaron a declarar y continuarán privados de su libertad mientras se define su responsabilidad en el hecho.
Las últimas horas de Mailén
Según la reconstrucción incorporada a la causa, Mailén salió de su casa durante la tarde del sábado 1 de agosto para asistir a una supuesta entrevista laboral. Días antes había publicado en Facebook que buscaba trabajo y un hombre le ofreció tareas de limpieza en un hotel. También le solicitó una fotografía para confeccionar un carnet y la citó en un lugar denominado “Balneario Punta Mogotes Cero”, que no existe.
La joven dejó a sus hijos al cuidado de familiares y viajó hasta la zona en un vehículo solicitado mediante una aplicación. Cerca de las 17 envió una fotografía a su familia desde el lugar, pero luego dejó de responder.
Un tío y un primo se acercaron al balneario que aparecía en la imagen y afirmaron que uno de los serenos se mostró nervioso e intentó impedirles el ingreso. Más tarde, la familia denunció su desaparición.
El hallazgo y las pruebas bajo análisis
Durante la madrugada del domingo, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de personas dentro del predio. Al llegar la Policía, dos hombres escaparon a pie y fueron detenidos a pocos metros, cuando intentaban ocultarse entre los árboles. En la inspección posterior, los efectivos encontraron el cuerpo de Mailén detrás de una casilla utilizada por los serenos. Estaba desnuda, envuelta en una frazada y tenía las manos y los pies atados con cables.
La autopsia preliminar determinó que la joven murió por un paro cardíaco causado por una hemorragia grave, originada por una herida de arma blanca en la zona cervical. Los peritos también detectaron otras lesiones cortantes y signos de defensa en brazos y piernas. Además, la investigación estableció que los dos sospechosos presentan heridas compatibles con una resistencia ejercida por la víctima.
Pese al hermetismo impuesto por el secreto de sumario, los investigadores recuperaron las tarjetas de memoria de las cámaras de seguridad instaladas en el lugar.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, las imágenes mostrarían a los detenidos quemando pertenencias de Mailén después del crimen. La Justicia también busca precisar el rol del conductor de la aplicación que trasladó a la joven y reconstruir el mecanismo completo del femicidio.