Femicidio en Mar del Plata: un dato de la autopsia confirmó cómo mataron a Mailén tras la oferta laboral

La joven de 24 años fue hallada sin vida en la zona de Punta Canteras tras acudir a una falsa propuesta laboral.

Los peritos forenses determinaron que falleció por una puñalada en el cuello, mientras la Justicia mantiene arrestados a dos sospechosos e investiga el móvil del ataque.

El examen forense practicado al cuerpo de Johana Mailén Antonich confirmó que la causa del deceso fue un shock hipovolémico derivado de una herida de arma blanca en la zona cervical, la cual afectó la tráquea y desencadenó una hemorragia masiva.

El informe preliminar elevado al fiscal de la causa, Carlos Russo, detalló además que no se registraron lesiones de índole sexual en la zona genital. Sin embargo, los investigadores no descartan la hipótesis de un intento de agresión o abuso que haya desencadenado la reacción de la víctima para defenderse.

Hallazgo del cuerpo y detenidos en Punta Canteras El hecho se descubrió durante la madrugada del domingo en la zona costera de Punta Canteras, adyacente al sector de Waikiki en Mar del Plata. En el mismo lugar, la policía procedió a la detención de dos jóvenes señalados como los principales sospechosos: Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27).

Policía bonaerense La víctima, que era madre de dos niñas pequeñas, había acudido al lugar tras responder a una oferta de trabajo difundida en redes sociales. Según la reconstrucción inicial, un chofer de remís la trasladó hasta el punto de encuentro y aguardó un tiempo en el lugar; al no tener novedades, se retiró del sitio asumiendo que la joven había iniciado sus tareas.

Avance de la investigación judicial La búsqueda de la joven había comenzado el sábado por la noche, cuando sus familiares perdieron contacto con ella. Posterior al hallazgo del cadáver —el cual se encontraba sin la prenda inferior—, los allegados a la víctima realizaron la identificación en la escena del crimen.