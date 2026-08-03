Cómo asesinaron a Mailén en Mar del Plata: la reconstrucción del femicidio

La Justicia avanza en la reconstrucción de las últimas horas de Johana Mailén Antonich , la joven de 24 años asesinada en un balneario de Mar del Plata tras acudir a una supuesta entrevista laboral. La investigación intenta determinar cómo se produjo el crimen, cuál fue la participación de los dos serenos detenidos y qué rol tuvo el conductor de la aplicación de transporte que la llevó hasta el lugar donde apareció su cuerpo.

Según la reconstrucción incorporada al expediente, Antonich salió de su casa cerca de las 15 del sábado 1 de agosto . Antes de retirarse dejó a sus dos hijas, al cuidado de sus familiares y abordó un vehículo solicitado mediante una aplicación. Personas de su entorno indicaron que el conductor era un hombre con quien había comenzado recientemente una relación.

La pesquisa estableció que días antes la joven había publicado un mensaje en Facebook en busca de trabajo. De acuerdo con fuentes de la investigación, un hombre respondió a esa publicación y le ofreció un puesto de limpieza en un hotel . Como parte del supuesto proceso de contratación, le pidió una fotografía para confeccionar un carnet y la citó en un lugar identificado como "Balneario Punta Mogotes Cero", un sitio que no existe.

Cerca de las 17.00 del sábado, Johana envió una fotografía a su familia desde la zona donde se encontraba. Después de ese mensaje dejó de responder . Su madre, María, comenzó a preocuparse y alertó al resto de la familia.

Un tío y un primo de la joven fueron hasta el balneario que se podía ver en la imagen que les había enviado Johana, aunque no lograron encontrarla. En declaraciones a TN, uno de los familiares aseguró que el primer sereno con el que hablaron se mostró nervioso y trató de impedirles el ingreso al predio.

Más tarde, los familiares acudieron a una comisaría para denunciar la desaparición. Antes de formalizar la presentación regresaron una vez más al balneario, pero finalmente radicaron la denuncia por averiguación de paradero.

La causa dio un giro durante la madrugada del domingo, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de personas en el predio. Al llegar, los policías observaron a dos hombres que escapaban a pie. Ambos fueron detenidos a pocos metros mientras intentaban ocultarse entre los árboles.

Durante la inspección del lugar, los efectivos encontraron el cuerpo de Antonich detrás de una casilla utilizada por los serenos. La joven estaba desnuda, envuelta en una frazada y con las manos y los pies atados con cables. En el lugar también secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación.

Cómo sigue la investigación del femicidio de Johana

Los detenidos fueron identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, quienes se desempeñaban como serenos del balneario. Según la investigación, ambos presentaban lesiones compatibles con heridas de defensa que podrían haberse producido durante el ataque. Los dos serán indagados por el fiscal Carlos Russo.

Los detenidos serán indagados este lunes. Policía bonaerense

La autopsia preliminar confirmó que Antonich murió como consecuencia de una puñalada en la zona cervical, lesión que provocó una hemorragia y un posterior paro cardíaco. El informe preliminar también constató heridas defensivas en brazos, manos y piernas y detectó signos compatibles con un abuso sexual. La fiscalía espera ahora los resultados de los estudios de ADN para determinar si existen coincidencias entre las muestras obtenidas y los detenidos.

Durante las pericias también fue hallado un tambor de 200 litros con restos de una incineración. Los investigadores analizan su contenido ante la sospecha de que allí pudieron haber intentado destruir objetos vinculados al crimen.

En paralelo, la fiscalía identificó al conductor de la aplicación que trasladó a la joven hasta la zona del balneario. Según trascendió, manifestó su intención de declarar ante el fiscal acompañado por un abogado y, hasta el momento, no pesa sobre él ninguna orden de detención.

La investigación también incorporará el material de las cámaras de seguridad del predio. El propietario del balneario, que se encuentra fuera del país, puso esos registros a disposición de la Justicia. Con los testimonios, las pericias y los estudios científicos pendientes, la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 busca establecer la secuencia completa del femicidio y el grado de participación de cada uno de los involucrados.