Quién era Mailén Antonich, la joven asesinada tras acudir a una falsa entrevista de trabajo

Johana Mailén Antonich tenía 24 años y era madre de dos niñas, de 1 y 6 años. Su nombre quedó en el centro de la conmoción nacional luego de que la joven fuera hallada asesinada en una playa de la zona sur de Mar del Plata , donde había llegado tras aceptar una presunta propuesta laboral que, según la investigación, era parte de un engaño.

La joven estaba buscando trabajo para mantener a sus hijas cuando fue contactada a través de Facebook por una persona que le ofreció una entrevista en un supuesto balneario de la zona de Punta Mogotes . Como parte del proceso, le solicitaron una fotografía para tramitar un carnet y le indicaron que debía presentarse en un establecimiento denominado "Balneario Punta Mogotes Cero", un lugar que, según la investigación, no existe.

A la joven de 25 años le habrían ofrecido un puesto de trabajo en un supuesto balneario llamado "Punta Mogotes Cero".

Antes de salir de su casa, Johana aceptó la propuesta con la expectativa de conseguir un empleo. De acuerdo con el testimonio de su familia, incluso un remis la pasó a buscar para trasladarla hasta el supuesto lugar de la entrevista donde la esperaban tres hombres.

Cuando perdieron contacto con ella, sus familiares intentaron denunciar su desaparición y comenzaron una intensa búsqueda. Horas más tarde lograron acceder a la cuenta de Facebook de Johana y reconstruyeron la última conversación que había mantenido con quien la había citado.

Esa información permitió orientar la búsqueda hacia la zona de playas del sur de Mar del Plata . Finalmente, fueron los propios familiares quienes encontraron el cuerpo de la joven oculto debajo de un contenedor, envuelto en una sábana. Según el parte policial, la víctima fue hallada desnuda, envuelta en una frazada y con las manos y los pies atados detrás de una casilla utilizada por serenos del balneario.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Mar del Plata.

El dolor de la familia

La madre de Johana aseguró que su hija había aceptado la entrevista porque necesitaba trabajar para sostener a sus dos hijas.

"Salió a buscar trabajo para darle de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso", expresó.

También sostuvo que todo habría sido una maniobra planificada para atraer a la joven hasta un lugar donde fue emboscada. Además, pidió que otras mujeres extremen los cuidados frente a ofertas laborales difundidas a través de redes sociales y advirtió sobre la inexistencia del supuesto balneario donde había sido citada.

Dos demorados por el crimen de Johana en Mar del Plata

En el marco de la investigación fueron identificados dos hombres de 26 y 27 años, Agustín Bartolomé Díaz y José Luis Aquino, ambos vinculados a tareas de serenos en el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Según el informe policial difundido hasta el momento, los sospechosos presentaban lesiones e intentaron escapar cuando llegaron los familiares de la víctima y luego fueron demorados a pocos metros del lugar del hallazgo.

Los investigadores también secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos un tambor de 200 litros con restos de una incineración encontrado en la playa. La Policía Científica trabajaba para determinar qué había en su interior.

Mientras avanza la investigación judicial y se esperan los resultados de las pericias, el caso de Johana Mailén Antonich volvió a poner el foco en los riesgos de las falsas ofertas laborales difundidas a través de redes sociales y en el impacto que este crimen dejó en su familia, especialmente en sus dos pequeñas hijas.